Mais de cem alunos da rede são aprovados na Olimpíada Brasileira de Informática

Mais de cem alunos da rede municipal de ensino avançaram para a fase regional da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), a segunda etapa do certame. A competição é dividida nas modalidades de iniciação e programação e os educandos foram classificados nas fases de iniciação nível 1, 2 e Júnior.

A modalidade de iniciação tem como metodologia a execução de exercícios de lógica e é feita em papel. Já a programação tem como metodologia exercícios de programação feitos em computadores. Participaram alunos da rede pública e privada a partir do quarto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino superior, com o limite de 20 anos de idade.

Segundo a Sociedade Brasileira de Computação, a OBI é uma competição organizada nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia. O objetivo é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia (no caso, ciência da computação), através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição.

O encaixe nos níveis Júnior, I, II e Sênior (programação) são conforme as séries de cada um. A segunda fase, regional, será realizada no dia 21 de agosto para a modalidade de iniciação e, no dia 14 de agosto, para a modalidade de programação, cada uma aplicada em dia e horário a escolha de cada escola participante. A fase nacional está prevista para a segunda quinzena de setembro.