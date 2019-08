Por iniciativa do Kitão, Câmara aprova convocação do presidente da CMTC

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira (6/8) a convocação do presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC), Benjamin Kennedy, para prestar esclarecimentos referente às linhas do CityBus 1.0 que serão retiradas de operação. A convocação foi motivada por uma reunião realizada nesta segunda-feira (5), a partir de demandas de estudantes da região do Residencial Celina Park, que pediram apoio do vereador.

Segundo Kitão, o presidente da CMTC não recebeu a comitiva com “bons olhos” e levou a conversa para o tom político. “O presidente desrespeitou a nossa atuação, as nossas prerrogativas de fiscalizar e representar o cidadão. Na ocasião levei alguns estudantes e fui desmoralizado por ele“. E completa: “A medida que nós tomaremos aqui é um desagravo a essa atitude, repudiando este tipo de comportamento dos auxiliares do prefeito com vereadores, que os são legítimos a levar a população e fazerem solicitações justas, que foi o que eu fiz, sobre o fim do Citybus, que iria atrapalhar mais de 4 mil estudantes. Antes que retirem o Citybus 1.0 de atuação, a gente quer que expanda o 2.0 para ter um serviço similar para atender essas pessoas”, explicou Kitão.

Em apoio, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, afirmou que, ao ofender um representante do Legislativo, Kennedy também insulta a Casa. “Ele terá que vir pedir desculpas publicamente”, disse.

Benjamin Kennedy também será questionado pelos vereadores sobre a proposta de criação de uma taxa no licenciamento veicular para financiar o transporte coletivo de Goiânia, sugestão que não foi bem recebida pela Casa.

“Já sugerimos alternativas que não onerem o cidadão, que enfrenta esse momento de crise financeira, como a exploração publicitária em terminais e pontos de ônibus, além da instalação de parquímetros”, concluiu Lucas Kitão.