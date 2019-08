Sesc Centro promove debate sobre  nutrição anti-inflamatória

Você sabia que as doenças causadas por inflamação celular são as que mais matam em todo mundo? Quando o assunto é inflamação celular, é comum surgirem muitas dúvidas. O problema está diretamente ligado ao estilo de vida, alimentação desequilibrada e, consequentemente, ao excesso de peso. Por isso, no dia 07 de agosto, às 19h, a nutricionista clínica e pós-graduanda em Nutrição Esportiva pela Universidade Federal de Goiás, Nathália Ramos, recebe o público para um bate-papo no Sesc Centro, onde vai explicar como a alimentação pode ser uma forte aliada no processo de prevenção de doenças.

O evento é gratuito com vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site sescgo.com.br.

Benefícios

Os benefícios da nutrição anti-inflamatória são o aumento da imunidade, o que evita gripes e resfriados, e ajuda no controle do peso.

Além disso, ela colabora para a redução do colesterol LDL (colesterol ruim) e o aumento do colesterol HDL (colesterol bom), e diminuição do risco de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, depressão, câncer entre outras.