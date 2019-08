Centro de Práticas Corporais oferece 2.410 vagas para 2019/2

Estão abertas as inscrições para os interessados em fazer atividades físicas no Centro de Práticas Corporais (CPC), da Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD), da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os veteranos já estão em processo de matrícula desde a terça-feira (6/8) até a próxima quinta-feira (8/8). O período de inscrição para os novatos começa na próxima segunda-feira (12/8) e termina na quinta-feira (15/8). Ao todo serão oferecidas 2.410 vagas distribuídas em cerca de 85 turmas em dias e horários alternados.

As inscrições são feitas pela internet, no site do CPC. O valor da taxa semestral varia de acordo com a quantidade de dias da semana e de modalidades escolhidas. Os interessados podem se inscrever em até três modalidades. Idosos (60 anos acima) pagam meia e pessoas com deficiência são isentas da taxa de inscrição (com apresentação de laudo médico). O início das atividades ocorrerá no dia 19 de agosto de 2019 (segunda-feira).

O coordenador de Extensão da FEFD, professor Francisco Luiz De Marchi Netto, ressalta que o link específico para as novas inscrições estará disponível aos interessados a partir da próxima segunda-feira também via portal do CPC. “As vagas ofertadas abrangem 20 modalidades de distintas práticas corporais em diferentes níveis de desenvolvimento ou desempenho”, explica o docente.

Estudantes da UFG e pessoas da comunidade de diferentes faixas etárias podem escolher entre práticas aquáticas (natação, hidroginástica), de dança (árabes, de salão, jazz, street funk, breaking, práticas circenses e alongamento para balé), de luta (judô, taekwondo, boxe e capoeira), de ginástica (musculação, musculação – tratamento para dor nas costas, alongamento, treinamento funcional, HIT emagrecimento e pilates), de atletismo (corrida e caminhada orientada e atletismo), holísticas (yoga) e esportes coletivos (rugby, basquetebol, cheerleading, handebol e futebol).

Calendário de matrículas

06 a 08 de agosto de 2019

Período de matrícula das(os) alunas(os) veteranas (os) dos cursos de extensão da FEFD

12 a 15 de agosto de 2019

Período de matrícula para novas(os) alunas(os)

19 de agosto de 2019

Início das atividades de extensão

18 de dezembro de 2019

Fim das atividades de extensão

Quantidade de dias na semana em que a atividade acontece – Valores da matrícula (taxa única semestral)

1 x por semana – R$ 70

2 x por semana – R$ 85

A partir de 3 x por semana – R$ 100

1 x por semana (idosos) – R$ 35

2 x por semana (idosos) – R$ 42,50

A partir de 3 x por semana (idosos) – R$ 50

Pessoas com deficiência (mediante apresentação de laudo médico) – Isentas

Discentes: FEFD – Prae (baixa renda) – CAI – Pós-graduação (apenas uma turma) (10% do total de vagas) – Isentos