Prefeitura de Goiânia promove o Projeto Mulheres Por Direitos

A Prefeitura de Goiânia, por meio das Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres (SMPM), e de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), promove o Projeto Mulheres por Direitos.

O projeto será realizado em duas etapas, sendo a primeira com oficinas sobre direitos para mulheres com deficiência e a segunda etapa será realizada com uma exposição de fotos, a exibição de um curta metragem e o lançamento de uma revista que apresentará as histórias de superação dessas mulheres.

As oficinas que têm como tema Direitos a Ter Direitos ocorrerão no mês de agosto. Serão realizadas duas formações para mulheres com deficiência, onde elas poderão saber mais sobre a Lei Maria da Penha e sobre a Lei Brasileira de Inclusão. As oficinas acontecerão em dois momentos, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no período matutino, das 9h às 12h e também nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no período vespertino, das 14h às 17h.

As aulas serão ministradas na Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, localizado na Rua 99, nº 66, no Setor Sul, em Goiânia.

Na ocasião, serão realizadas entrevistas e fotos que irão compor a produção da mostra de fotos, da revista e do curta metragem para a segunda etapa do projeto, que será realizada no mês de setembro.

O projeto tem como objetivo proporcionar novas experiências, em especial a convivência com a diversidade, visando o combate ao preconceito, a construção de uma sociedade sem barreiras, estimulando assim o respeito às diferenças e valorizando a diversidade por meio do reconhecimento da igualdade.

Programação Oficinas Direitos a Ter Direitos

Primeira Oficina

Data: 7, 8 e 9 de agosto

Horário: das 9h às 12h

Palestra Afirmar Direitos e Desfazer Preconceitos, com o superintendente municipal dos Direitos das Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Antônio José Ferreira

Palestra Lei Maria da penha, com a Presidente do Conselho de Segurança da Mulher, a advogada Dra. Flávia Fernandes.

Palestra sobre Lei Brasileira de Inclusão, com a membro titular da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (OAB/GO), a advogada Danielly Aparecida Carvalho.

Segunda Oficina

Data: 14, 15 e 16 de agosto

Horário: Das 14h às 17h

Palestra Afirmar Direitos e Desfazer Preconceitos, com o superintendente municipal dos Direitos das Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Antônio José Ferreira

Palestra Lei Maria da penha, com a Presidente do Conselho de Segurança da Mulher, a advogada Dra. Flávia Fernandes.

Palestra sobre lei Brasileira de Inclusão, com a membro titular da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (OAB/GO), a advogada Danielly Aparecida Carvalho.