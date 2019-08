Seduc sedia primeiro Circuito de Saúde do Servidor

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) será a sede do primeiro Circuito de Saúde do Servidor, uma das ações do Programa MOVE Goiás, voltado à segurança e saúde no trabalho a partir da atenção nas formas de prevenção e nas práticas de humanização no serviço público estadual. As atividades têm início às 8 horas e se enceram às 17 horas.

Podem participar os servidores da Seduc, bastando que se dirijam à nova sede da Secretaria, no antigo prédio do IEG, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. A programação inclui palestras, aconselhamentos, vacinação, ginástica laboral, RPG, dicas de prevenção da hipertensão, obesidade, diabetes e estresse. O evento contará com parcerias nos serviços de auriculoterapia, quiropraxia, oftalmologia e outros.

Servidor saudável

O Circuito de Saúde no Serviço Público Estadual tem o objetivo de contribuir para a promoção da saúde e para a prevenção de doenças, além de estimular os servidores públicos à adoção de estilos de vida saudável.

O lema da ação é “Servidor saudável, Estado forte”. O Circuito integra o programa Move, do Governo de Goiás, implementado por meio da Secretaria da Administração (Sead)/Superintendência Central de Políticas Estratégicas de Pessoal/Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Goiás (Ipasgo) e da Seduc/Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas/Gerência de Segurança e Saúde do Servidor. O Circuito de Saúde, passará por todas as secretarias e órgãos estaduais.