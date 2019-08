Goiânia recebe primeira edição da Funfarra

Goiânia é destaque nacional em reciclagem e tem a 3ª melhor coleta seletiva do Brasil, segundo a Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). O excelente posicionamento é resultado de uma série de ações implantadas pela gestão municipal, como o Programa Goiânia Coleta Seletiva, e de um trabalho educativo permanente. Para contribuir ainda mais com esse processo de conscientização social sobre o tema, Goiânia recebe no próximo sábado, 10, a festa Funfarra, que inclui em sua programação iniciativas de sustentabilidade alinhadas com a agenda 2030 promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A primeira edição do evento trará à capital o artista e ativista Mundano, fundador da ONG Pimp My Carroça. Na oportunidade, ele se juntará a grafiteiros locais para uma sessão de live painting, onde irão personalizar carroças que serão doadas aos catadores envolvidos no evento. O objetivo do projeto é reformar o principal instrumento de trabalho dos catadores, fornecendo equipamentos básicos de segurança, como retrovisores, fitas refletivas e luvas de borracha, entre outros, e ampliando a visibilidade de um ofício outrora invisível. Até hoje, mais de 1.600 catadores já foram beneficiados com a ação.

Durante a Funfarra haverá ainda a ativação do aplicativo Cataki — que utiliza a tecnologia a serviço da reciclagem. Lançada em julho de 2017, a plataforma faz a conexão direta entre o gerador de resíduos e o catador de materiais recicláveis. Seu objetivo é aumentar a renda dos trabalhadores informais e os índices de reciclagem. Disponível gratuitamente para iOS e Android, o app permite que o usuário visualize o profissional da reciclagem mais próximo e negocie a retirada e o pagamento pelo serviço.

Em 2018, durante um evento na sede da UNESCO em Paris, o aplicativo ganhou o prêmio Netexplo de Inovação Digital, sendo apontado como a principal plataforma digital de impacto social entre as duas mil iniciativas. Atualmente, há aproximadamente 2,4 mil catadores conectados na plataforma espalhados por 400 cidades do Brasil. O download do aplicativo já foi realizado por 150 mil pessoas.

Com o tema “É a sua festa. A festa dos seus amigos. Dos amigos que você vai fazer”, a Funfarra será realizada na JL Eventos, localizada na Rua V-1, na Vila Rezende, a partir das 22 horas. A festa mistura o que há de mais irresistivelmente dançante no pop de todos os tempos – desde clássicos das matinês até o último hit indie-pop. Em Goiânia, a primeira edição terá em seu line-up os DJs residentes Beto Artista e Thiago Carrara tocando ao lado dos locais Victor Basílio, Fanutti e Jomas.