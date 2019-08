Lowbrow tem noite afrolatina neste sábado (10) 

Neste sábado (10), o Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe um show com músicas que celebram a afrolatinidade, a partir das 22h30. Quem comanda a noite é a banda Mundhumano. No repertório, nomes como Luedji Luna, Metá Metá, Caetano Veloso, Academia da Berlinda, Maria Bethânia, Chico César, Elza Soares, entre outros. A entrada terá o valor de R$ 10, até as 22h.

A Mundhumano transporta as referências da música negra para a brasileira. Com ritmos da latinidade e os batuques da mãe África, introduz bits eletrônicos, contemporâneos, hi-tec e tribais em sua sonoridade. O mix dançante é orquestrado por Nina Soldera, Kleuber Gracêz, César Henrique, Rafael Lenza e Danilo Rosolem.

O público também poderá conferir a mostra Engrenagem Sensorial, de Mucio Nunes. Entre técnicas que passeiam pelo graffiti, acrílica sobre tela, aquarela e tinta óleo, as obras propõem uma reflexão sobre a relação do homem com a máquina. A visitação da mostra é gratuita. Para quem for curtir o show na varanda de boteco, cobra-se o valor de R$ 10, até às 22h.