Shopping Cerrado recebe evento de K-pop

O Shopping Cerrado recebe neste domingo (11), a partir das 17h, um evento de K-pop, em comemoração ao lançamento mundial do filme Bring the Soul, sobre a banda de pop coreano BTS. O local escolhido para abrigar as coreografias e apresentações com participação gratuita é a entrada principal. Até este dia, serão projetadas sessões diárias do longa, às 19h30, no Cinépolis Cerrado, com ingresso vendido a R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia).

BTS, Randon dance, flash mob, fandom army. Estes termos são estranhos para você? Bom, pergunte a qualquer adolescente e eles te respondem: essas expressões integram o romântico e idealista universo K-pop. O gênero musical surgiu na Coreia do Sul, há menos de 10 anos, e se caracteriza pela variedade de elementos audiovisuais e, principalmente, por angariar seguidores convictos, que se autodenominam fandom army.

A programação celebra essa cultura e começa às 17h, com a flash mob da música Boy With Lov, da banda BTS. O termo designa as coreografias ensaiadas em casa, dançadas coletivamente por quem sentir vontade. De acordo com a organizadora do evento, Anna Laura, de 14 anos, ”a maioria das músicas k-pop vem com uma coreografia oficial, que a gente acaba ensaiando para se apresentar nesses eventos”.

A tarde segue com as apresentações de grupos e solos cover e, logo depois, será a vez da randon dance, onde serão tocadas “músicas aleatórias mais famosas e coreografias mais conhecidas e quem souber a coreografia vai para meio (da roda) e dança”, explica Anna. A finalização do evento fica com a flash mob da música Kill This Love, da banda Blackpink.

O BTS é um dos grupos sul coreanos mais visíveis de K-pop. O filme que será lançado mundialmente nesta quarta-feira é o terceiro da banda e vai mostrar de pertinho os bastidores inéditos do grupo, performances de shows, ensaios e momentos de descontração. No primeiro filme, Burn the Stage: The Movie, foi mostrado os eventos que antecedem às turnês. Já o segundo, BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, foi uma oportunidade para assistir um dos shows mais concorridos de 2018.

Anna Laura se orgulha de ser fã da cultura K-pop. As letras abordam temas como o amor, superação, apoio e depressão. O BTS foi eleito embaixador do programa Generation Inlimited, parceria entre a ONU e Unicef. “A gente vê o que eles fazem pelo mundo, pelos jovens de hoje em dia e até pelos adultos. Os pais gostam porque os filhos também gostam. É uma cultura muito boa, ajuda muito as pessoas”, afirma.