Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e várias ficam feridas

O acidente aconteceu por volta das 17h desta quinta-feira (8) no Jardim Presidente, em Goiânia. Informações do Corpo de Bombeiros, é que a vítima fatal é um jovem, de 29 anos e 15 feridos. O motorista do caminhão, de 62 anos, foi submetido a teste do bafômetro. Deu negativo.

O acidente envolveu um ônibus do transporte coletivo, que faz a Linha 579 (Terminal Bandeira/Jardim Caravelas), e um caminhão tanque. Informações de pessoas que estavam no local são de que o caminhão teria avançado o cruzamento e colidido com a traseira do coletivo. Com o impacto, o ônibus tombou e arrastou por alguns metros na via.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que fez a primeira perícia e constatou a baixa visibilidade da sinalização.

A delegacia informou que o caminhão trafegava a 62 km/h e ônibus estava a 50 km/h no momento da colisão.