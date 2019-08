Campanha Pipa sem Cerol 2019 apreendeu 93 mil metros de linhas cortantes

Na manhã desta quinta-feira, 08, foi encerrada a campanha Pipa sem Cerol 2019, realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). A solenidade ocorreu no Parque Mutirama e contou com a participação de cerca de 50 alunos da rede municipal. Ao todo, a iniciativa apreendeu 93 mil metros de material cortante, como o cerol, linha chilena e indonésia.

Durante o evento de encerramento, a equipe da GCM apresentou todo o material recolhido e o grupo Anjos da Guarda orientou as crianças presentes sobre os riscos de se usar pipa com cerol e a configuração de crime que a prática perigosa se encaixa. Além disso, houve apresentação da Banda de Música da Guarda, doação de pipas e a compactação das latas apreendidas por um rolo compressor.

Maria da Luz Ramos, gerente de Projetos Educacionais da SME, salientou a importância da parceria entre as duas pastas. “Há mais de 10 anos estamos engajados na conscientização das pessoas no uso da linha sem cerol. Acreditamos que a prevenção ainda é o melhor remédio. É pela conscientização das crianças que elas modificarão o comportamento dos familiares”, ressaltou.

Nesse ano, o Pipa sem Cerol recolheu cerca de 770 latas de material cortante. O Comandante Eulálio, chefe da Guarda Civil Metropolitana, ressaltou mais um ano sem vítimas fatais no período de férias. “É com muita alegria que conseguimos por mais um ano fazer uma bela campanha. Conseguimos ter o êxito de nenhuma vítima gravíssima ou fatal, o desempenho foi satisfatório. Com certeza a sociedade goianiense nos agradece por isso, ela nos ajudou muito quando iniciamos a campanha”, disse.