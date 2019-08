Dicas para você curtir este fim de semana em Goiânia

Fabiola Rodrigues

Trabalhar é preciso e descansar é necessário. Portanto queremos dar algumas dicas de como você pode aproveitar este segundo final de semana de agosto, com os amigos ou familiares, confira.

Goiânia Noise Festival – 25 anos

A 25ª edição da grande festa do rock independente brasileiro! Será durante três noitadas de rock sem parar! Neste fim de semana de 9 a 11 de agosto, no Martim Cererê, em Goiânia.

O Goiânia Noise Festival é simplesmente um dos mais tradicionais e respeitados festivais de rock independente do Brasil. Apenas para se ter ideia, o evento teve sua primeira edição no ano de 1995, acontecendo na Praça Universitária e já com muitas atrações: 14 no total.

O acontecimento foi um grande feito na época, já que Goiânia já era conhecida no país por seu grande número de artistas sertanejos. Assim, um festival de rock tendo sucesso desde o início foi algo realmente surpreendente.

Sempre prezando por levar aos palcos bandas de rock alternativo independente, várias bandas ganharam projeção depois de participarem do festival. Muitos nomes saíram dali para o país e o mundo, conquistando cada vez mais público.

Assim, a 25ª edição do Goiânia Noise Festival segue com a mesma premissa, trazendo bandas de renome para a cidade, mas também abrindo suas portas para aqueles que estão apenas começando e buscam novas oportunidades.

Skank em Goiânia

Para você que deseja curtir um bom show ao lado da banca Skank hoje é o dia. A Banda se apresenta às 22:00 horas, dia 9 de agosto, na A Casa Box, Rua Araxá, Vila Alto da Glória, em Goiânia. Para mais informações confira no site:

www.acasabox.com.br ou @acasabox

Goldem Nigth

Mais uma edição da festa mais famosa de Goiânia com o melhor da música de todos os tempos sob o comando dos DJs Lincoln Turini e Rodrigo Carrilho. Venha relembrar e celebrar os hits e lados B dos anos 60 aos 90. Divirta-se e dance até o amanhecer.

Ingressos

R$ 40 antecipados online no MeuBilhete.com ou no Bolshoi Pub, na Av, T53, Setor Bueno, local do evento, a partir das 9h, ou R$ 50 na portaria (valores referentes a meia entrada com apresentação de carteira de estudante ou 1kg de alimento a ser entregue na portaria do evento. Os valores das inteiras são R$ 80 antecipado ou R$ 100 na portaria).

Zé neto e Cristiano, Kleo Dibah e Ivan e Alexandre se apresentam na A Casa Box

Os cantores se apresentam a partir das 22:00 horas, dia 10 de agosto, sábado, na A Casa Box, Rua Araxá, Vila Alto da Glória, em Goiânia. Para mais informações confira no site: Mais informações: www.acasabox.com.br ou @acasabox

Nilton Pinto e Tom Carvalho apresentam espetáculo especial para o Dia dos Pais

O show mescla alguns causos e personagens que a dupla fazia há 20 anos, com temas atuais. A dupla do riso Nilton Pinto e Tom Carvalho se apresenta neste fim de semana em Goiânia, em comemoração especial para o Dia dos Pais. O espetáculo acontece no Teatro Goiânia (Centro), no sábado (10) às 21h, e no domingo (11) às 20h. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 60 a inteira.

Com uma comédia refinada, feita para família, os atores apresentam uma homenagem para os papais, cuja data é celebrada no dia 11 de agosto. O show mescla alguns causos e personagens que a dupla fazia há 20 anos, com temas atuais. Escrito e dirigido pelos humoristas, o espetáculo faz um passeio pelos costumes do cidadão comum, mostrando o lado engraçado de nossa gente. O Matuto com sua sabedoria brejeira. Tem o juiz e o caipira discutindo coisas do dia a dia goiano, o pastor, além de muitas piadas.

Nilton Pinto e Tom Carvalho têm 26 anos de estrada e esta é a 30ª produção criada e montada pelos comediantes que já somam na carreira mais de 3500 apresentações por todo o país, além de DVDs e CDs que ajudaram ainda mais na fama da dupla, que tem como carro-chefe levar alegria e a cultura goiana por onde passam.

Mais informações

Show Especial do Dia dos Pais – com Nilton Pinto e Tom Carvalho

Quando: Sábado, dia 10/08, às 21h, e domingo, 11/08, às 20h

Onde: Teatro Goiânia – Centro

Ingressos: Inteira – R$ 80 (platéia inferior) e R$ 60 (platéia superior) *Promoção: Na compra antecipada da inteira ganhe outra.

Vendas: niltonpintoetomcarvalho.com.br ou na bilheteria do teatro.

Classificação: 10 anos

Banda Eva no Deu Praia

Está chegando ao fim a edição 2019 do Deu Praia. E nada melhor que fechar com chave de ouro. A Banda Eva desembarca em Goiânia para o Grito de Despedida.

Deu Praia 2019

Shows com: Banda Eva – Chama Q Noix e Eder & Emerson

Ingressos: eventbrite.com.br

Físicos: Óticas Carol & Goiânia Shopping (Quiosque 1º piso), República da Saúde, Tribo do Açaí e Alabama

Delivery de ingressos: (62) 98544 9160/ (62) 98503 9160

Meia Solidária: mediante apresentação de carteirinha de estudante ou 1 kg de alimento não perecível

Goiânia recebe exposição dos Médicos Sem Fronteiras

A mostra “Pessoas em Movimento” é uma experiência interativa com o público que convida à reflexão sobre a temática de refugiados. A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) traz, pela primeira vez a Goiânia, a exposição “Pessoas em Movimento”, que convida o público a uma reflexão sobre refúgio e deslocamento forçado de pessoas, uma situação que atinge cerca de 70 milhões de seres humanos no mundo segundo o Acnur, agência das Nações Unidas para refugiados. A mostra é gratuita e fica em cartaz no Passeio das Águas Shopping de até dia 18 de agosto.

“Pessoas Em Movimento” traz para o universo do público elementos sonoros e táteis montados em um labirinto cujos caminhos ilustram as dificuldades extremas enfrentadas por quem vive essa situação. Estímulos são produzidos por textos, fotos, vídeos, sons que marcam os caminhos perigosos percorridos por quem é forçado a se deslocar, além de objetos que reproduzem a realidade dos contextos abordados. Os visitantes também são convidados a complementarem a experiência por meio de óculos de realidade virtual.

Mais informações

Exposição “Pessoas em Movimento”

Quando: De segunda a sábado | 10h às 22h – Domingo e feriado | 14h às 16h

Local: Primeiro piso, próximo às lojas Riachuelo e Saraiva do Passeio das Águas Shopping, Av. Perimetral Norte, 8303

Valor: Gratuito