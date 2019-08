Governador entrega mais de R$ 4 milhões em equipamentos e viaturas para a PM

Antes da divulgação dos índices de criminalidade no Estado, o governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado e do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, entregou R$ 4,4 milhões em equipamentos e viaturas para a Polícia Militar. A grande novidade é um simulador de tiros que foi instalado em um caminhão que percorrerá todos os quarteis de Goiás.

“Desta forma, o policial receberá treinamento na cidade onde atua e não precisará mais vir até Goiânia somente para isso. Esse é o nosso foco: trabalhar para todos os municípios goianos e não apenas para as grandes cidades”, ressaltou Caiado, ao reforçar mais uma vez que o combate às desigualdades regionais é a forma mais eficiente de garantir qualidade de vida ao cidadão goiano.

O equipamento, também conhecido como stand virtual para treinamento de tiro, é o mais moderno da América Latina e está avaliado em R$ 1,6 milhão. Além dele, a PM teve a frota renovada, com 900 novas viaturas, e recebeu 42 miras holográficas (R$ 168 mil), 726 rádios de comunicação portáteis com tecnologia digital (R$ 1 milhão), 281 impressoras (R$ 133 mil) e 134 tablets (R$ 600 mil). Todo esse aparelhamento vai propiciar, por exemplo, o registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO’s) – de crimes de menor potencial ofensivo – no local em que as viaturas estiverem.

Estiverem presentes também o delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Soares; diretor-geral da Administração Penitenciária, coronel Wellington Urzêda; a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado; os deputados estaduais Delegado Humberto Teófilo e Coronel Adailton; o superintendente do Procon Goiás, Wellington de Bessa; e os secretários Fábio Cammarota (Secretaria Geral da Governadoria) e Valéria Torres (Comunicação).