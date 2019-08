Prefeitura zera mais uma lista de espera na Educação Infantil

O prefeito Iris Rezende inaugurou na manhã de hoje, 12, a Escola Municipal Professora Lousinha, localizada no Residencial Itamaracá, na região norte da capital. A solenidade também contou com a presença do secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, comunidade e demais autoridades. A partir dessa inauguração, foram feitas adequações da rede junto a outras unidades próximas, conseguindo zerar a lista de espera por vagas na Educação Infantil de crianças de 3 a 5 anos na região do Residencial Itamaracá e Setor Perim.

A exemplo do que ocorreu no Parque Ateneu, em que a lista de espera também foi zerada com a implantação de salas modulares. A instituição entregue tem capacidade para atender 250 crianças, em tempo integral e abre turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Para o prefeito Iris, é um orgulho participar desse momento de qualificação da Educação, oferecendo mais vagas e qualidade no serviço prestado a comunidade.

O secretário Henrique Alves, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) demonstra satisfação ao entregar a escola que será a maior do município, construída nos moldes de escola padrão do Século XXI, a instituição conta com 14 salas de aula, sala para administração, biblioteca, quadra poliesportiva, além de laboratórios de ciências e informática. A unidade foi construída pela Seplanh por meio do contrato de empréstimo gerido pela Unidade Executora do Puama, firmado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, destaca que além de uma ampla área de convivência, o padrão arquitetônico da escola estimula a interação entre os alunos e professores, criando um ambiente propício aos estudos, com uma excelente estrutura física. O secretário também ressalta a importância das parcerias entre secretarias buscando mais qualidade para a população, “acredito nesta escola como grande potencial e as parcerias entre secretários têm sempre resultados positivos, pois Educação de qualidade se faz a muitas mãos”.

A educação em tempo integral tem como objetivo ampliar e potencializar a formação integral preconizada na concepção pedagógica da Rede. O atendimento prestado pela unidade vai de encontro à proposta da administração municipal de aumentar gradativamente a capacidade da rede de ensino na modalidade.