“Goiás tem polícia e tem ordem”, destaca Ronaldo Caiado

Durante programa Cidade Alerta Goiás, governador ressaltou que, em seu governo, “o policial se sente respeitado” e que os avanços no combate à criminalidade refletem esta nova realidade na Segurança Pública do Estado

Nos sete primeiros meses do governo Ronaldo Caiado, os resultados positivos apresentados pelas polícias goianas têm alcançado ampla repercussão, tanto na imprensa quanto entre os cidadãos. Os números impressionam. Desde janeiro, quase 9 mil operações foram deflagradas, mostrando um aumento real de 278% na conclusão dos casos. Esses números são motivo de orgulho e reconhecimento por parte do governador, que destacou os avanços no combate à criminalidade em Goiás, em entrevista concedida nesta segunda-feira, 12, ao programa Cidade Alerta Goiás, da Rede Record.

À apresentadora Silvye Alves, Caiado lembrou que entre os anos de 2007 e 2017 a criminalidade no Estado atingiu índices vexaminosos, com um aumento de 67%. “Nós passamos a ser um dos estados mais violentos do Brasil”, ressaltou. Segundo ele, os números positivos já alcançados em 2019 na área de Segurança Pública demonstram a dedicação de toda a sua equipe em garantir o cumprimento de um dos seus principais compromissos de campanha: a retomada da Segurança Pública no Estado.

O governador destacou que a estrutura disponível continua a mesma, nenhum policial a mais foi contratado. Entretanto, a interação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de Goiás tem garantido o sucesso das operações desencadeadas no Estado por meio do que ele denominou “Núcleo de Combate à Criminalidade”.

“Goiás já está extrapolando, já está conseguindo fazer um sistema de inteligência e de integração a tal ponto que os resultados são maravilhosos”, salientou.

Caiado ressaltou ainda que hoje é perceptível uma nova motivação entre os policiais goianos, que recebem todo o apoio e incentivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado e afirmou que, em seu governo, “o policial se sente respeitado” e que isso vem refletindo em resultados. “A inteligência está agindo cada vez mais de maneira a mostrar que no Estado de Goiás tem lei, tem polícia e tem ordem”, frisou.

Um vídeo institucional do governo, apresentado em primeira mão no programa, destacou a atuação da polícia goiana e apresentou à população os novos números da Segurança Pública em Goiás. Na comparação entre os primeiros sete meses de 2018 e 2019, a criminalidade no Estado caiu drasticamente: 130 quadrilhas foram desmontadas e mais de 50 toneladas de drogas foram apreendidas.

O governador foi parabenizado por Silvye Alves que, ao encerrar a entrevista, fez questão de reforçar que os resultados são perceptíveis. “Eu realmente me sinto feliz. Eu falo isso, eu sinto, como apresentadora do Cidade Alerta Goiás, a redução dos crimes. A gente até pergunta, cadê os crimes?”, brincou a jornalista. (Secom/Governo de Goiás)