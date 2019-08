Senador Vanderlan Cardoso consegue expansão da Internet 3G para municípios goianos

O senador Vanderlan Cardoso conseguiu com o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, o compromisso de que até dezembro deste ano o sinal da Internet 3G será expandido para os 12 municípios goianos que, até então, só possuem o 2G, tecnologia da década de 1990. Esse é o primeiro passo para, em seguida, implementar a tecnologia 4G em todo Estado de Goiás. Atualmente são cerca de 32 mil pessoas que ainda não têm acesso à internet de alta velocidade.

O compromisso do presidente da ANATEL foi assumido durante reunião com prefeitos desses 12 municípios, marcada pelo senador Vanderlan Cardoso ocorrida na manhã desta terça-feira (13), na sede da empresa em Brasília. Segundo o senador, o anúncio feito atende às reclamações dos prefeitos onde a população dessas localidades tem dificuldade de comunicação, tanto na rede mundial de computadores quanto nas ligações por meio do celular. Além de atender esses municípios, o meu compromisso é trabalhar para que todo o Estado tenham acesso à internet de alta velocidade, como a 5G. Não dá para continuarmos com municípios com internet 2G enquanto o mundo já discute o 5G”, disse o senador Vanderlan, no encontro dos prefeitos com o presidente da ANATEL.

O senador, que tem trabalhado seu mandato visando o progresso dos municípios goianos, explica que a comunicação digital é essencial neste momento de grandes transformações na sociedade. “A internet é importante para qualquer município se desenvolver. No mundo de hoje, isso não é algo que pode ser dispensado”, comenta Vanderlan.

O presidente da ANATEL, Leonardo de Morais, explicou que está emprenhado em levar internet de alta velocidade para cada município goiano que ainda não tem essa tecnologia. “Em alguns municípios, inicialmente vamos disponibilizar a internet 3G e, mais à frente, a 4G. Outros já sairemos da 2G diretamente para 4G. Tudo será feito até dezembro deste ano, mas isso pode acontecer até antes”, se compromete.

Leonardo aproveitou o momento para lembrar que, a pedido do senador Vanderlan à ANATEL, as empresas de telefonia, Oi e Tim, levaram sinal de internet e telefonia móvel para a Romaria de Muquém, uma das festas católicas mais tradicionais do Estado de Goiás. Será a primeira vez na história do evento que os romeiros estarão conectados durante todos os dias de festa. “Os caminhões das empresas já estão no Muquém e os romeiros já têm internet”, disse o presidente.

Estavam presentes na reunião, os prefeitos de Aparecida do Rio Doce , Francisca Abadia, de Diorama, Valéria Ferreira, de Córrego do Ouro, Murilo Cesar, de Arenópolis, Ovarci Vilela, de Morro Agudo de Goiás, Anatair Antônio, de Alto Paraiso, Martinho Mendes, de Teresina de Goiás, Joaquim Miranda, de Guaraita, Adna Ferreira, do secretário de Administração de Campinaçu, Anivaldo, além do deputado federal Adriano do Baldy, deputado estadual Paulo Cesar Martins, do suplente de senador, Pedro Chaves e do ex-deputado Euler Morais.