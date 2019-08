Inscrições para FestCine se encerra hoje

O Festival acontece entre os dias 23 e 30 de setembro

O 9º Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia – FestCine – promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), encerra o prazo de inscrições nesta quinta-feira, 15. O Festival acontece entre os dias 23 e 30 de setembro no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, e, desta vez, conta com uma novidade: a 1ª Mostra de Longas Goianos Rubens Ewald Filho, uma homenagem ao crítico de cinema falecido recentemente, que foi curador e padrinho do Festival desde sua criação, em 2005.

A edição especial do FestCine é dedicada exclusivamente à produção cinematográfica goiana, incluindo os gêneros de ficção, documentários e animação. O Festival também mantém sua tradição e promove a Mostra de Curtas Goianos Luiz Cam, que homenageia o documentarista goiano, também falecido, parceiro de reconhecidas produções cinematográficas do cineasta Lourival Belém Jr.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do Festival: www.festcine.goiania.br , onde também está público o regulamento com todas as informações para os participantes. Podem ser inscritos filmes goianos de todos os gêneros produzidos a partir de 2014.

Ao todo serão convidados 10 longas, sendo quatro de ficção, quatro documentários e duas animações; e 12 curtas, sendo quatro de ficção, quatro documentários e quatro animações. Os curtas serão exibidos antes dos longas e todos os convidados receberão cachê. Para os longas o valor é cinco mil e para os curtas, três mil, além de troféu pela participação.

O Festival tem o objetivo de discutir os processos de produção dos filmes goianos. O encerramento, dia 30 de setembro, será marcado por um debate com a presença de cineastas brasileiros. A Curadoria dos longas será da premiada cineasta Tizuka Yamazaki, e os curtas, da atriz Ingra Liberato.

O FestCine Goiânia é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Ao todo, em suas mostras competitivas e paralelas, foram exibidos 89 longas metragens brasileiros e 121 curtas goianos de ficção, documentário e animação, 247 vídeos universitários e 125 vídeos caseiros nas mostras competitivas do festival, que também estimulou a produção de 30 curtas.

Segundo a produtora e diretora geral do Festival, Débora Torres, as expectativas são as melhores possíveis. “Temos uma receptividade muito grande dentro da classe cinematográfica goiana, principalmente pelo lançamento da Mostra de Longas Goianos, a primeira a ser realizada no Estado de Goiás. É uma mostra participativa e não competitiva. Todos os filmes convidados receberão cachê pela exibição e participação em debates”, afirma.

Assunto: Inscrições para o 9º FestCine Goiânia encerram nesta quinta-feira, 15

Local: www.festcine.goiania.br

Mais informações: festcine2019@gmail.com ou (62) 9 9971-6002 – Débora Torres

Contato: Assessoria de Comunicação – Secult – (62) 99236 -3820