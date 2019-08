O advogado Leonardo Rocha, ex-procurador da Prefeitura de Catalão, está na lista tríplice de advogados para o cargo de Juiz-Membro Substituto do Gabinete de Jurista II, do Tribunal Eleitoral de Goiás (TRE). A escolha foi feita, em votação secreta, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, realizada na última quarta-feira, dia 14.

Leonardo foi eleito em substituição ao advogado Flávio Buonaduce Borges, indicado ao Gabinete de Justiça I. Assim, com a escolha do nome para substituição, a lista tríplice de advogados para compor a Corte Eleitoral, como Juiz-Membro Substituto do Gabinete de Jurista II passa a ser formada por Ovídio Martins de Araújo; Márcio Messias Cunha e Leonardo Oliveira Rocha. A eleição coloca Catalão em destaque e ressalta a classe dos advogados da cidade.

QUEM É

Leonardo Oliveira Rocha é advogado especializado em Direito Público e Direito Eleitoral, com ampla experiência profissional em assessoria e consultoria jurídica para a administração pública. Graduou-se em direito pelo Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC). Na atual gestão do prefeito Adib Elias, ocupou a Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Catalão.