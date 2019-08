Na sessão de quarta-feira (14), a Câmara aprovou em segunda e última votação o projeto de lei de iniciativa do vereador Zander Fábio (Patriotas), que autoriza a criação do Serviço Móvel de Atendimento Veterinário (SamuVet). O serviço será disponibilizado pela Prefeitura para recolher cães, gatos e cavalos das ruas de Goiânia, nas seguintes situações: de risco, atropelados ou sofrendo com maus tratos, e que estejam provocando transtornos ao trânsito.

Ele poderá ser acionado pelo Corpo de Bombeiros , Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana e será composto de um veículo com carreta acoplada, com equipe de um médico veterinário e um motorista. Os animais recolhidos serão encaminhados para o Centro de Zoonoses da Prefeitura. A ideia, no entanto, é que o SamuVet seja integrado ao futuro Hospital Veterinário Municipal assim como ao Centro de Atendimento Animal (CAA), ambos temas de projetos do vereador Zander Fábio. O projeto ainda depende de sanção do Prefeito Iris Rezende (MDB).