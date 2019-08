Cadastramento do Passe Livre Estudantil está disponível

Começou na última segunda-feira (12), o cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil referente ao segundo semestre de 2019. O benefício é destinado a qualquer estudante, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. O cadastro dos beneficiários de Goiânia deve ser realizado através do site juventude.go.gov.br, ao entrar no endereço eletrônico, o usuário escolherá a opção adequada a seu perfil, se identificando por meio do CPF. O prazo vai até o dia 31 de agosto.

Quem já realizou o cadastramento ou recadastramento do PLE no primeiro semestre desse ano não precisará fazê-lo novamente. Para quem já é cadastrado, é necessário apenas atualizar os dados pessoais e o número de matrícula. Os beneficiários de Anápolis podem procurar a sede da empresa Urban (Avenida Brasil Norte, 1655 – Cidade Jardim) ou os postos de atendimento do Vapt Vupt. Não há limite de idade para obter o benefício.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Cabral, está em estudo a retomada do recorte social previsto na legislação original do PLE. “Os programas sociais precisam beneficiar realmente quem necessita deles e não faz sentido algum que estudantes com renda familiar superior a três salários mínimos contem com o Passe Livre Estudantil, enquanto jovens carentes de outras cidades do estado, como Catalão, Jataí e Itumbiara não tenham acesso ao programa e que o mesmo fique restrito à Grande Goiânia e Anápolis”, afirmou.

Somente no mês de agosto o Governo de Goiás desembolsará, aproximadamente, R$ 9,9 milhões para garantir a manutenção do programa – quase em toda a sua totalidade para custear os beneficiários da grande Goiânia.

Programa

Criado em 2012, o Passe Livre é destinado a qualquer estudante, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. O número de beneficiários é superior a 90 mil, número que é variável em decorrência de bloqueios e desistência.

O PLE dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês, para deslocamento de ida e volta da instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Caso o estudante não utilize todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens.

A cobertura de atendimento abrange as cidades de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goiânia, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Até o mês de fevereiro deste ano, a responsabilidade do programa era da Secretaria de Estado de Governo. Com a aprovação da primeira parte da reforma administrativa proposta pelo Governo de Goiás, as atribuições da área da Juventude – e consequentemente do Passe Livre Estudantil – foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social