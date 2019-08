Cursos Gratuitos de capacitação em Goiás, Rede Itego abre matrículas para mais de 3 mil vagas

Mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional foram abertas pela Rede Itego, por meio da Secretaria de Desenvolvimento de Goiás (Sedi). As matrículas estão disponíveis para mais de 20 municípios das regiões norte e nordeste do Estado.

Todas as vagas estão distribuídas nos Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itegos) das cidades de Formosa, Cristalina, Porangatu, Santo Antônio do Descoberto e também nos 18 Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) vinculados a estas unidades.

A Rede Itego trás como novidade a abertura de 10 mil vagas, por ano, em cursos técnicos para alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das escolas estaduais, para as atividades desse semestre Sendo assim, destas mais de 3 mil vagas ofertadas, aproximadamente 35% serão destinadas, preferencialmente, a esses alunos.

Com aulas presenciais, todos os cursos oferecidos trabalharão com Eixos Tecnológicos que variam de acordo com a necessidade de cada município.

Cristalina

Em Cristalina serão trabalhados os seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios e Informação e Comunicação. Já em Alto Paraíso de Goiás, cidade turística com centenas de atrações naturais, os Eixos Tecnológicos definidos são: Produção Cultural e Design e Recursos Naturais. Ambos voltados para atender às demandas locais, que é um dos objetivos da Rede Itego.

Formosa

No Itego Carmem Dutra de Araújo, em Formosa, são oferecidas 320 vagas para os cursos de Análise de Informações Geográficas, Assistente Administrativo, Aconselhador em Dependência Química, Horticultor Orgânico e Assistente de Secretaria Escolar e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os Cotecs de Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos, Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás e São João da Aliança, vinculados ao Itego de Formosa, oferecerão mais de 500 vagas para os cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional e as matrículas podem ser feitas até o dia 19 de agosto. Já as matrículas nos Cotecs de Campos Belos (todos os cursos) e Monte Alegre de Goiás (para o curso de Informática Básica) encerram no dia 5 de agosto.

Porangatu

Em Porangatu, no Itego Maria Sebastiana da Silva, são 171 vagas disponíveis para os cursos de Preparador de Doces e Conservas, Informática Básica, Redação Técnica e Assistente Administrativo. As matrículas podem ser feitas até o dia 18 de agosto.

Campinaçu, Formoso, Minaçu, Mara Rosa, Montividiu do Norte , Niquelândia e São Miguel do Araguaia sãos municípios com Colégios Tecnológicos vinculados ao Itego de Porangatu. Quase mil vagas estão distribuídas nessas unidades. As matrículas vão do dia 25 ao dia 27 de agosto, de acordo com a tabela de cada Cotec.

Santo Antônio do Descoberto

No Itego Sara Luísa Lemos Kubitscheck, em Santo Antônio do Descoberto (SAD), inaugurado no fim de 2017, estão disponíveis para matrículas 760 vagas, sendo 480 para os cursos oferecidos na unidade do Itego e 280 para os cursos ofertados pelos Colégios Tecnológicos das cidades de Novo Gama e Planaltina de Goiás. Assistente Administrativo e Cuidador de Idoso são os cursos disponíveis nos (Cotecs) das duas cidades. O curso de Informática para o trabalho será ministrado apenas em Novo Gama.

Já os cursos de Conservação de Alimentos, Empreendedorismo; Produtor de Eventos de Moda, Desenhista de Mosa, Modelista de Roupas e Vitrinista Básico sãos os cursos ofertados pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. As matrículas dos cursos do Itego de SAD e Cotecs vinculados podem ser feitas até o dia 19 de agosto.

Regional

Para completar as mais de 3 mil vagas oferecidas pela Rede Itego, por meio da Regional 1, o Itego Genervino Evangelista da Fonseca, em Cristalina, município localizado há 280 quilômetros de Goiânia, cerca de 185 vagas são ofertadas para os cursos de Operador de Retroescavadeira, Informática Básica e Barbeiro.

Nos Cotecs de Luziânia, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás são disponibilizadas 570 vagas para os cursos de Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Empreendedorismo e Informática Básica.

Os requisitos são: idade mínima de 16 ou 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. As aulas terão início entre os dias 5 e 28 de agosto, obedecendo à programação de cada unidade.

As matrículas podem ser feitas até o dia 19 de agosto exclusivamente nas unidades dos Itegos e Cotecs (acesse o site http://ibraceds.org.br/ ou pelo telefone do Ibraceds, responsável pelas unidades: 3087-4191).