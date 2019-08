A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto internacional

A apresentação acontece nesta terça-feira (20) e conta com a participação de um dos maiores violinistas do Brasil, Carmelo de los Santos. Em lançamento de nova obra Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta O Concerto para Violino e Orquestra, do compositor alemão Johannes Brahms e a Suite do Balé Romeu e Julieta, do compositor russo Sergei Prokofiev.

A noite conta ainda com a primeira audição mundial da obra “Movimento para Cordas n. 2”, do compositor goiano Estércio Marquez Cunha, a maior referência na composição de música de concerto em Goiás.

A apresentação ocorre às 20h no Teatro Sesi e não tem cobrança de ingressos, para assistir é necessário levar dois quilos de alimentos não perecíveis ou um livro literário.

Serviço

Concerto Internacional – Orquestra Sinfônica de Goiânia

Data: 20 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite. 1013, Santa Genoveva, Goiânia-GO)

Entrada: 2 kg de alimento não perecível ou um livro literário

Mais Informações: Assessoria de Comunicação – Secult – (62) 99236-3820