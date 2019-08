Acidentes de Trânsito em Goiânia são tema de debate na OAB-GO

Ocorreram 97 acidentes de trânsito com vítimas fatais em Goiânia entre janeiro e julho, o que provocou a morte de 99 pessoas. Com o objetivo de contribuir com o poder público, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) realizará um debate na próxima quarta-feira (21/8), às 18h30.

Idealizado pelas Comissões de Direito Civil e de Trânsito, o debate reunirá pessoas que podem auxiliar na sugestão de políticas públicas que evitem a incidência de acidentes de trânsito. Entre elas está o vereador Lucas Kitão (PSL), que apoia a iniciativa e acredita que poderá contribuir e muito com a Ordem.

“Em conjunto com a OAB-GO, que está protagonizando essa discussão, vamos discutir o que podemos fazer para prevenir e evitar acidentes de trânsito, e também para sugerir à Prefeitura de Goiânia como política pública, desde a conscientização, a educação no trânsito, a melhor sinalização de nossas vias e uma forma de harmonizar todos os meios de transporte”, explica o vereador.

Kitão já participou de outros debates promovidos pela instituição, por exemplo, sobre a possibilidade de regulamentação dos patinetes elétricos. “Dando continuidade àquela audiência sobre o bom uso dos patinetes, a gente pretende também incluir essa discussão. Levaremos também para o nosso viés de uma bandeira do nosso mandato, que é o transporte coletivo”, e completa: “De modo geral, queremos criar soluções para o cidadão goianiense ter mais paz no trânsito e mais segurança ao se locomover em Goiânia”.

Conforme o presidente da Comissão Especial de Direito Civil, Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, serão incluídos na pauta os direitos de pedestres, condutores e vítimas de acidentes de trânsito. “Temos a preocupação com os acidentes e a quantidade, as responsabilidades, os direitos, nesse caso, de pedestres, das vítimas, o que elas devem fazer e quais são os procedimentos a serem tomados”, disse.

Também foram convidados para participar do debate o secretário de Trânsito de Goiânia (SMT), Fernando Santana; a titular da DICT, delegada Nilda Andrade; representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) e da Comissão de Direito de Trânsito (CDT).