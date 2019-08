Cerrado Beer Festival ocorre neste final de semana em Goiânia

O Cerrado Beer Festival, evento de Cervejas Artesanais acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto no Shopping Cerrado em Goiânia, com muita cerveja de qualidade, comidas gostosas e música boa.

Palestras, oficinas, aulas-show e degustações fazem parte da programação do evento. Os melhores rótulos de cervejas artesanais de Goiás, DF, do Brasil e do mundo estarão disponíveis para venda. A música fica por conta do Show Clube Retrô, Zabumba Beach, DJ Pablo Kossa e outras atrações.

Confira a programação abaixo:

CERRADO BEER FESTIVAL – PROGRAMAÇÃO

SHOWS

Sexta-feira (23/08/2019): DJ GordoGroove 19:30 / Show Clube Retrô 22:00

Sábado (24/08/2019): Banda Expirados 14:30 / DJ Pablo Kossa 19:00 / Show Breakdown 22:00

Domingo (25/08/2019): Show Banda Dom Barão 15:30 / DJ Bárbara Novais 18:30 / Show Banda Zabumba Beach 21:30

PALESTRAS

Sexta-feira (23/08/2019)

18:00 – Oficina Mini Chef Senac – Cupcake, com a Chef Juliana Barroso e Chef Lara Borges.

19:00 – Aula Show – Frango cabidela na cerveja, com a Chef Juliana Barroso e Chef João Almeida.

20:30 – Palestra com degustação orientada – A História da Cerveja Artesanal Independente em Goiás: Do Império aos dias atuais, com os sommeliers Vandré Borges e Thony Augusto Rodrigues. Para participar – 1 kg de alimento não perecível (30 vagas).

Sábado (24/08/2019)

15:30 – Workshop com a Sommelier de Cervejas Bárbara Soares: “Como as mais variadas bebidas podem agregar na sommelieria de cerveja”, com degustação de bebidas específicas. A renomada sommelier vai mostrar o comparativo entre vinhos e destilados e suas influências para as cervejas, a atuação do sommelier como um agregador de bebidas e as últimas tendências do mercado para adaptar o seu negócio nesse universo. Para participar – R$100,00 – com degustações (30 vagas).

17:00 – Oficina Mini Chef Senac – Mini sanduiche, com a Chef Juliana Barroso e a Chef Lara Borges.

18:00 – Aula show – Camarão no tempurá de cerveja, com a Chef Juliana Barroso e o Chef João Almeida.

Domingo (25/08/2019)

12:30 – Oficina prática de produção de cerveja. Brassagem aberta promovida pela ACERVA – Associação dos Cervejeiros Caseiros de Goiás.

13:00 – Oficina Mini Chef Senac – Bolo no pote, com a Chef Juliana Barroso e a Chef Lara Borges.

14:00 – Aula Show – Porco chinês na cerveja, com a Chef Juliana Barroso e o Chef João Almeida.

14:45 – Carnes e Cervejas harmonizadas.

15:00 – Oficina Feminina – uma mesa redonda só com elas – quem foi que disse que mulher não entende de cerveja? Ou que as mulheres não apreciam cerveja como os homens? A sommelier Marta Ibanez (Abracerva) vai desmistificar tudo isso, vamos lá mulheres!

O estacionamento é gratuito, que todo mundo ama!

Para adquirir seu ingresso acesse o site: https://www.cerradobeerfestival.com.br/