Cotas do PIS-PASEP são liberados nesta segunda-feira

O benefício será pago pelo PIS (Programa de Integração Social) somente para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. E pelo PASEP (Programa de Formação do Patrimônio Público), são para quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período.

A Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/cotaspis) é responsável pelo pagamento do PIS, e o Banco do Brasil (www.bb.com.br/pasep) pelo PASEP. Apenas com o CPF é possível consultar o nos sites dos respectivos bancos na qual o beneficiário tem direito. O pagamento é distribuído conforme tempo de serviço e proporcional ao salário do beneficiário entre os anos selecionados.

O valor existente no fundo é pago somente uma vez, ou seja, uma vez retirado o dinheiro por quem tem direito, o saldo é zerado. Não. Quem trabalhou a partir de outubro de 1988, deixa de ter contas individuais do fundo PIS/Pasep. Em diante, o dinheiro arrecadado vai para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que é usado para pagar benefícios como seguro-desemprego e abono salarial.

PIS

São 10,4 milhões de trabalhadores com direito ao saque das cotas do PIS em todo o Brasil. O pagamento das contas poderá movimentar até R$ 18,3 bilhões.

Crédito em conta na Caixa para todas as idades ​19/08/2019 ​A partir de 60 anos ​26/08/2019 ​Todas as idades ​02/09/2019

Calendário pagamento do PIS – Caixa Econômica Federal

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de créditos em conta na Caixa, com o Cartão do Cidadão e senha nas Lotéricas, Caixa Aqui e terminais de Autoatendimento ou nas agências Caixa.

PASEP

Cotistas com conta no BB ​19/08/2019 ​ Cotistas com conta em outros bancos e saldo até R$ 5 mil – TED ​20/08/2019 ​ Demais cotistas – saques nas agências ​22/08/2019

Calendário pagamento do PASEP – Banco do Brasil

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de créditos em conta dos clientes do Banco do Brasil, os demais podem realizar TED para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira ou efetuar o saque em agências do Banco do Brasil, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação.

Cotas ou Abono?

Existe uma diferença entre cotas do PIS/PASEP e abono do PIS/PASEP. O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício que funciona como um 14º salário pago ao trabalhador de baixa renda. O pagamento do abono do PIS é feito e forma escalonada conforme o mês de nascimento do trabalhador e começou a ser pago no mês de julho. E do abono do Pasep é feito de acordo com o último número da inscrição, cujo o pagamento começou em julho para aqueles que tem o número da inscrição terminado em 0.

O governo liberou hoje o fundo do PIS/Pasep que é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos. Diferente do abono, o pagamento é para todas as idades. Antes era permitido apenas para quem tivesse mais de 60 anos. Por conta de falecimentos foi alterado, muitos herdeiros não tinham conhecimento do benefício. Outro fator que contribui para esse cenário é que os beneficiários são idosos, e, com isso, podem não ter se atentado para o direito de sacar os recursos.