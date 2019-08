Morre homem que fez reféns em ônibus na Ponte Rio-Niterói

Hoje (20), por volta de seis horas da manhã um homem sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói com 36 passageiros e o motorista. Segundo as vítimas, o sequestrador William Augusto Nascimento se identificou como policial militar, mas era vigilante. Após três horas de terror, ele foi morto por um atirador de elite ao sair do ônibus, onde confirmou o término do sequestro.

William ameaçou incendiar ônibus com combustível, e a pistola 38 que ele portava era de brinquedo. Durante a negociação com o Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Rio de Janeiro foi feita a liberação dos reféns sem nenhum ferimento. O porta-voz da PM do Rio de Janeiro, Mauro Fliess, disse que as características são de que foi algo premeditado, ele tinha instrumentos para fazer coquetel molotov e imobilizar as vítimas. Ainda não se sabe as motivações do homem.

O tráfego da ponte ficou bloqueado por mais de três horas, dos dois lados, durante a ocorrência. A única exigência do sequestrador foi uma ambulância. Ao ser baleado, ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar. “O paciente chegou em parada cardiorrespiratória, e foi constatado o óbito pela equipe médica do hospital”, diz nota da Secretaria Municipal de Saúde.