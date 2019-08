Guedes: 17 estatais serão privatizadas ainda este ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar nesta quarta-feira a lista com as 17 empresas que serão privatizadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A privatização das estatais é vista em caráter de urgência. “Vamos acelerar as privatizações. Tem gente grande que acha que não vai ser privatizado e vai entrar na faca” disse Paulo ontem (20), durante evento do Valor Econômico.

Ao falar do assunto, Paulo Guedes não deu muitos detalhes sobre as privatizações. Em sua agenda, nesta quarta-feira, consta participação na 10ª Reunião do Conselho de Programas de Parcerias de Investimentos (CPPI) as 15 horas, e também as reuniões semanais com Paulo Uebel secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital as 17 horas, e com o secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, Salim Mattaronde as 18 horas. Onde é esperado que seja discutido e divulgado a lista de empresas que serão privatizadas ainda este ano.

O Correios é uma das empresas mais cotadas para ser privatizada por motivos de: ineficiência, interferências políticas na gestão da empresa, corrupção, greves constantes. Na visão do secretário geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, José Rivaldo da Silva, “a privatização será uma tragédia para a população brasileira, pois vai reduzir o atendimento e o acesso de quem realmente precisa dos serviços dos Correios”.

Na manhã desta quarta-feira no Palácio da Alvorada, antes de prosseguir para os compromissos do dia, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista que as empresas vão entrar primeiro no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), para depois começar o processo de privatização. “A privatização dos Correios passa também [ainda em 2019], segundo decisão do Supremo, pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Então, é um processo longo, não é rápido, bastante longo”, declarou o presidente.