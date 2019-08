Governo inaugura novo Vapt Vupt em Luziânia

O Jardim Ingá, região composta por 24 bairros e aproximadamente 100 mil habitantes, em Luziânia, é o endereço da segunda unidade do Vapt Vupt na cidade, inaugurada nesta quinta-feira (22/8) pelo governador Ronaldo Caiado. A unidade atende uma reivindicação antiga dos moradores da região, e terá capacidade para realizar 20 mil atendimentos mensais. “O que os moradores do Jardim Ingá desejam de nós, governador, prefeito, deputados federais, estaduais e vereadores, é a resposta aos interesses da população”, ressaltou Caiado.

O Vapt Vupt Jardim Ingá é a segunda unidade em Luziânia e contará com atendimentos que facilitarão a vida do cidadão: serviços relacionados ao Detran, como revalidação de CNH, transferência de veículos e parcelamento de IPVA; Secretaria de Economia; Saneago; Juceg; emissão de certidões, correspondente bancário, entre outros. “Todos os servidores estão muito bem preparados para receber aqui a demanda de cada cidadão”, destacou o governador.

O secretário da Administração, Bruno D’Abadia, afirmou que essa inauguração, além de ampliar as unidades à disposição da população, demonstra a preocupação do governador em transformar o atendimento ao cidadão, priorizando a digitalização do programa e a qualificação continuada dos servidores. “O governo Caiado encontrou os Vapt Vupts sucateados, mas está empenhado na reestruturação do programa. A modernização propiciará outro nível de atendimento”, destacou.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale destacar que esta é a primeira unidade do entorno com atendimento do Goiás empreendedor (linha de crédito para o cidadão que deseja empreender). O programa deve ser expandido para todas as 12 unidades Vapt Vupt dos municípios da Região do Entorno, que compõem a Ride.

Boa parte da população da região é formada por Nordestinos, como é o caso do senhor Raimundo Carvalho, maranhense que mora na região há 30 anos. “Isso aqui é um bem que veio na hora certa. A população, com o esforço do governador Caiado, vai contar com obras que lhe garantam bem-estar”, comentou.

O governador, por sua vez, reconheceu a importância dos imigrantes que vivem na região do Entorno, e enfatizou que “todos nós somos goianos e temos orgulho dos nordestinos que moram aqui no nosso Estado de Goiás”.

Uma das novidades foi o site do Vapt Vupt, lançado em junho e que trouxe mais transparência e comodidade para o cidadão. Além do indicativo detalhado dos postos do Vapt Vupt, como horário de funcionamento, localização e os serviços disponíveis nas agências, a população pode acompanhar, em tempo real, a fila de atendimento dos serviços prestados em todas as unidades Vapt Vupt.

Estiveram presentes ainda os secretários Wilder Morais (Indústria, Comércio e Serviço), Ernesto Roller (Governo) e Marcos Cabral (Desenvolvimento Social); deputada federal Flávia Morais; os deputados estaduais Diego Sorgatto e Wilde Cambão; vice-prefeita Professora Edna; presidente da Câmara Municipal, Paulinho Cabeleireiro; o administrador do Jardim Ingá, Marcelo Caixeta; vereadores e lideranças locais.