Prefeitura de Aparecida, na era da Tecnologia Digital

Já em fase de implantação, o projeto Cidade Inteligente vai revolucionar os serviços públicos de Aparecida de Goiânia.. que reúne as mais recentes inovações tecnológicas e soluções urbanas inteligentes.

A Huawei, é uma empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações com sede na Shenzhen, na China. A empresa é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo. “Será um congresso para troca de conhecimento e experiências sobre as soluções urbanas inteligentes e uso de tecnologias avançadas, que estão contribuindo para o desenvolvimento das cidades”, afirmou o prefeito Gustavo, que participou do evento em Março a convite da Multinacional.

O Congresso, que aconteceu nos dias 21 e 22 de março, foi uma imersão para gestores que buscaram conhecer e aprofundar nas discussões sobre os conceitos de cidades inteligentes. O encontro permitiu aos congressistas a troca de conhecimento, apresentação de projetos e oportunidades de negócio. Um dos palestrantes do evento foi o executivo da Huawei, Ricardo Carrion Mansano. Os temas abordados foram “Tecnologias para cidades inteligentes”, “Cidades Criativas, Sustentáveis e Humanas”, “Governança em Cidades Digitais”, “Planejando Cidades Inovadores e Inclusivas”.

O projeto Cidade Digital, já está em fase de execução e busca realizar ações eficazes na construção de uma cidade conectada, universalizando todos os setores da administração pública e da sociedade, resultando em uma maior eficiência da gestão pública e melhor prestação de serviço de Educação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Serviço Social, Trabalho e Renda, gerando desenvolvimento econômico e social para o município.

A fase inicial do Cidade Digital em Aparecida abrange 4 ações principais: a instalação de 540 km de fibra óptica, a ampliação do videomonitoramento da cidade com aquisição de 600 câmeras com olhos de águia com reconhecimento facial e de placas, implantação de 200 pontos de acesso livre e gratuito à Internet, e contratação de um data center próprio para o controle de gastos públicos.

Parte dos equipamentos do programa Cidade Digital serão adquiridos da empresa chinesa Huawei, vencedora da licitação. Tudo isso resulta em soluções urbanas inteligentes para cidadãos inteligentes.

O projeto marca o surgimento de um novo modelo de governança, denominado “governança digital”. Para o prefeito Gustavo Mendanha, o poder público que não investir em tecnologia ficará ultrapassado e, por isso, a prefeitura está dando um passo importante para que a cidade se torne mais atrativa, possibilitando novas oportunidades de empregos e, principalmente, para que a vida do cidadão aparecidense seja facilitada.