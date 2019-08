Adestramento para cães em Goiânia. Aulão dá dicas de recreação e treinamento

Neste sábado (24), a equipe de adestramento EducaDog Brasil, realizará aulas gratuitas com dicas e instruções de como cuidar e treinar seu cão de estimação. O evento, que é gratuito, acontecerá no pet place da Brasal Incorporações, no Setor Oeste, das 10h30 às 17h.

O objetivo é ensinar alguns truques e práticas recreativas, dicas de adestramento e ajudar os donos de cães com seus bichinho de estimação. Ao longo do dia, os cães que já são treinados pela equipe da empresa vão fazer apresentações de agility, modalidade esportiva em que os cães correm numa pista com obstáculos.

“Atividade física reduz a ansiedade de cães considerados hiperativos, proporciona um alto gasto energético, melhora a socialização do animal, o condicionamento físico e a musculatura, além de liberar endorfina, responsável pela sensação de bem-estar”, conta o adestrador Fernando Roberto Vicente, que trabalha com o treinamento de animais há 20 anos.

Fernando Roberto diz que a expectativa é a melhor possível. Terá muitas brincadeiras com os cães, ensinamentos aos tutores, como eles podem utilizar os brinquedos, a saltarem, ou seja, além de tudo uma grande diversão.

Segundo ele, a ideia veio depois de observar o comportamento dos donos de animais em espaços públicos, para ajudar aqueles tutores que tinham dificuldade de adestrar seus cães.

“Com o tempo nosso clientes foram pedindo outros serviços e hoje temos o day care, aulas de natação, aulas de agility e hospedagem”, explica.

Aulão canino com brincadeiras

Dia: Sábado, 24 de agosto

Horário: Das 10h30 às 17h

Local: Pet Place da Brasal Incorporações (Avenida Portugal com Rua 12, no Setor Oeste, em Goiânia – GO)

Participação: Gratuita e aberta ao público, com e sem cães.