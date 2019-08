União entre Goiás e DF para melhorar o Entorno, começa pela integração do transporte coletivo

Os governos de Goiás e do Distrito Federal vão estudar um consórcio para integrar o transporte coletivo do Entorno com o DF. A proposta foi apresentada aos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do DF, Ibaneis Rocha, pela Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (AMAB) nesta quinta-feira (22/08). Transporte público é um dos três eixos que governos e prefeituras da região devem trabalhar em conjunto a partir de agora.

“É fundamental que tenhamos, neste momento, uma noção maior da nossa responsabilidade em relação aos problemas que acontecem em todos os municípios adjacentes a Brasília. Essa é uma ação conjunta”, afirmou Ronaldo Caiado, após firmar parceria com o governador Ibaneis Rocha. O objetivo da parceria, selada na cidade de Águas Lindas e na presença de prefeitos pertencentes à Associação, é unir forças para promover o desenvolvimento dos municípios da região do Entorno do Distrito Federal.

Contente com o resultado histórico da reunião, Ronaldo Caiado ressaltou que as ações conjuntas serão realizadas com total transparência. “Nós dois já entendemos e a partir de agora as coisas são muito claras. Ele fala com total transparência e eu também. Então, as coisas serão resolvidas com muita tranquilidade, sabedores que temos que o objetivo é só: melhorar toda a região adjacente de Brasília para que a população tenha melhor qualidade de vida”, disse.

A parceria tem como desafio auxiliar os prefeitos das 29 cidades do Entorno do Distrito Federal em três eixos principais: área do transporte, saúde e segurança pública. Durante discurso, Ibaneis destacou que conhece as necessidades da região e agradeceu o empenho de todos os agentes públicos. “Acompanho o desenvolvimento de toda essa região com muito carinho e atenção. Fico feliz hoje aqui. O senhor pode ter certeza que nós vamos apoiar aquilo que for possível, que for do interesse do Governo de Goiás e das prefeituras”, reforçou o governador do DF.

Anfitrião da reunião, o prefeito de Águas Lindas e presidente da Amab, Hildo do Cadango, comemorou a parceria, que trouxe grande esperança e expectativa aos prefeitos. “Quero agradecer e parabenizar aos dois governadores. Hoje, para nós, é um marco para a nossa região. A reunião foi muito importante, sairão muitos frutos positivos. Temos aqui representados mais de 20 municípios que compõem essa reunião e todos no bem comum de fazer desta uma região próspera e em desenvolvimento”, destacou.

Transporte Coletivo

A proposta entregue pelos prefeitos da AMAB prevê a constituição de consórcio para integrar o transporte coletivo de mais de 30 municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). De acordo com o projeto, o financiamento ficaria a cargo do próprio sistema de transporte público, com a retirada de um percentual das tarifas.

“Esse consórcio já foi aprovado na cidade de Teresina e Timon, no Maranhão, e está em funcionamento, trazendo resultado positivo tanto em qualidade, preço de passagem e estrutura. Então esse é o modelo que a gente está trazendo para ser aprovado e apreciado pelos dois governadores”, apontou o prefeito de Águas Lindas.

Apoio de prefeitos

Após a reunião, os dois governadores ouviram todas as demandas dos prefeitos e prefeitas presentes em Águas Lindas, que também expressaram a alegria dessa nova união. Para o prefeito de Abadiânia, José Diniz, esta é a “certeza que a partir de hoje a região será outra em todos os aspectos”.

Da mesma forma, o prefeito de Valparaíso acredita que a parceria propiciará o desenvolvimento do Entorno. “O exemplo tem que ser dado pelos membros e os dois líderes hoje se uniram. Contem com a minha parceria, estou de braços abertos para poder consolidar essa ajuda”. Sônia Chaves, prefeita de Novo Gama, também parabenizou aos governadores. “Isso faz a diferença. Tenho certeza que essa reunião ficará na história de Goiás e do Distrito Federal”, comentou.

