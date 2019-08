MEC oferece cursos à distância de formação continuada para profissionais da Educação

A Equipe do Programa de ação ProBNCC convida os profissionais da Educação de Goiás a se inscreverem nos Cursos de Formação Continuada para a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) fornecidos pelo MEC. Os cursos são gratuitos, introdutórios e alinhados à BNCC. As inscrições seguem abertas até 30 de agosto.

O curso é direcionado exclusivamente aos profissionais da Educação das redes municipais, estaduais, membros dos conselhos de Educação, acadêmicos de licenciatura e profissionais de instituições particulares. É importante destacar que a formação aborda conteúdos da BNCC, mas não contempla as especificidades do Estado, como faz o Documento Curricular para Goiás (DC-GO).

Os cursos são autoinstrucionais, gratuitos e possuem vagas ilimitadas. São 12 opções disponíveis com início previsto para outubro e o interessado poderá se inscrever em até três delas, sendo:

A BNCC na Educação Infantil – 30h

A BNCC nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 30h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Arte – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências da Natureza – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Educação Física – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia -40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – História – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Inglesa – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa – 40h

A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática – 40h

A BNCC e a Gestão Escolar – 30h

Os Conselhos de Educação e a Implementação da BNCC – 30h

Ao concluir o curso, cada cursista receberá um certificado de participação emitido pelo MEC. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet. Os links de acesso aos cursos serão enviados para os e-mails cadastrados no ato da inscrição.

Outras Oportunidades de formação

Mestrado Profissional

Outra oportunidade de formação direcionada aos professores é o Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória) que acaba de ser lançado pela Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás (UFG). As aulas podem ser realizadas apenas em dois dias na semana (período vespertino) e o processo seletivo é bastante simplificado: o candidato faz apenas uma prova de história (projeto de pesquisa e prova de línguas são realizadas durante o curso).

O Curso é totalmente gratuito. Podem participar todos os que possuem diploma de licenciatura e estão na sala de aula de história. As inscrições para o PROFHISTÓRIA UFG encontram-se abertas desde o dia 15/08 e seguem até o dia 29/09. Todas as informações a respeito do Processo Seletivo e Editais anteriores podem ser acessados na página: https://prof.historia.ufg.br/

Treinamento Google

O programa “Cresça com o Google” oferece, nos dias 3 e 4 de setembro, evento com treinamentos presenciais e gratuitos para desenvolver habilidades digitais nas áreas de marketing, jornalismo, educação e liderança e empreendedorismo aos interessados. São cinco opções de cursos em horários diversos que serão realizados no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, no centro da capital. Dentre as opções, Formação Digital para Professores. A descrição dos cursos, horários e inscrições podem ser encontrados no link: https://events.withgoogle.com/google-em-goiania/ .

(Prefeitura de Goiânia)