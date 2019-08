Entrega de obras e recorde de público marcam Mutirão do Residencial Itaipú

Uma das maiores estruturas já montadas para os mutirões da Prefeitura abrigou, neste sábado, 24, e domingo, 25, os estandes das diversas secretarias da administração municipal e também da administração estadual, onde mais de 160 serviços públicos foram prestados gratuitamente à população do Residencial Itaipú e outros 15 bairros da região Sudoeste de Goiânia.

Foram dois dias de intensa movimentação de pessoas que buscavam atendimentos nas áreas da saúde, da educação, da cultura, de direitos humanos, finanças e jurídicos, além de uma extensa programação cultural voltada para adultos e crianças. Educação ambiental e distribuição de mudas nativas do cerrado também integraram a agenda do 26º Mutirão da Prefeitura de Goiânia.

Com estimativa de recorde de público e de atendimentos, essa edição do Mutirão da Prefeitura foi marcada pela entrega de obras na região e pela ampliação dos serviços prestados pelo Governo de Goiás. Na manhã de sábado, 24, acompanhados do governador Ronaldo Caiado, o prefeito Iris Rezende e a secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué, entregaram aos moradores da região a nova sede do Centro de Saúde da Família, que agora terá capacidade de atender até 20 mil moradores.

Logo em seguida, foi a vez da educação. Quatro salas modulares foram implantadas no Centro Municipal de Educação Infantil Consuelo Nasser, no Residencial Ana Clara. A inauguração dos novos espaços, que vão ampliar em mais 80 o número de vagas na educação infantil da unidade, foi feita pelo prefeito Iris Rezende e pelo secretário Municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa. O Cmei passa atender 230 crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses.

A Companhia de Urbanização de Goiâna (Comurg), por sua vez, realizou uma série de serviços de limpeza, recolhimento de entulhos, revitalização e construção de praças nos setores contemplados pelo Mutirão. No Residencial Ana Clara, por exemplo, numa área de 5,5 mil metros quadrados, a Comurg edificou dois canteiros com elementos sustentáveis, palmeiras e plantas coloridas. Grama esmeralda, 14 mudas de palmeiras e 54 de árvores nativas preencheram o ambiente. Uma estação de brinquedo e outra com equipamentos de ginástica foram construídas e instalados novos bancos e lixeiras.

Durante toda semana que antecedeu o ponto alto do Mutirão, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) esteve na região com várias equipes de trabalho, empregando esforços em diversos serviços, como tapa-buracos, pintura de meios-fios, limpeza de bocas de lobo e, além disso, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), através do Programa Escola Viva, a Seinfra realizou a reforma de quatro escolas municipais da região.

Nos estandes, uma verdadeira multidão buscou os mais variados serviços oferecidos pelas duas esferas de governo. A Prefeitura de Goiânia colocou cerca de 120 serviços à disposição da população, em todas as suas áreas de atuação. Já o Governo de Goiás, que integra as atividades dos mutirões há cinco edições, levou 45 de seus serviços para os moradores da região Sudoeste de Goiânia.

De acordo com o prefeito Iris Rezende, o mutirão cresce a cada dia, uma porque o povo entendeu a importância e a facilidade que esses eventos lhes propiciam e também pela efetiva participação do Governo de Goiás nos eventos.

“O mutirão é a administração perto do povo. Aqui, o cidadão, que às vezes não tem tempo, não tem como se deslocar até o Paço, fala diretamente com o prefeito, com os secretários, encaminha as suas demandas e resolve àquelas questões mais urgentes. Agora, com a participação efetiva do Estado, o mutirão cresce a cada edição e quem ganha com isso é o povo, de forma que fico muito feliz, porque a administração pública só é boa quando serve ao seu povo”, explica.

O govenador Ronaldo Caiado falou da importância do Mutirão da Prefeitura, enalteceu a iniciativa do prefeito Iris Rezende e prometeu intensificar a participação do Governo de Goiás nesses grandes eventos da administração municipal.

“Não tem como inventar governo que não seja junto ao povo. A sociedade não aceita mais governante de gabinete. Iris trouxe o Mutirão para Goiás e é o que tem dado certo, é o que tem mostrado maior eficiência. Vamos fazer isso cada vez mais”, afirmou, reforçando que que ampliará os atendimentos ofertados à população durante os mutirões.

Desde a sua primeira edição, em junho de 2017, na região Norte da cidade, os mutirões da Prefeitura de Goiânia já fizeram mais de 1 milhão de atendimentos à população de todas as regiões administrativas da Capital. Em alguns bairros, o mutirão já esteve presente mais de uma vez, como é o caso desta edição, que pela segunda vez contemplou o Residencial Itaipú, marcando sua sétima visita à região Sudoeste da Capital.