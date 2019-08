Ministro da Justiça Sérgio Moro receberá título de Cidadão Goianiense

Com 25 votos favoráveis, dos 27 vereadores presentes, foi aprovado hoje, 27/8, em definitivo, ‘Decreto Legislativo’ de autoria do vereador e também vice-presidente da Casa de Leis, Clécio Alves (MDB), que concede título de cidadania ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro. Apenas dois vereadores votaram contrários à concessão do título: Tatiana Lemos (PCdoB) e Paulo Magalhães (PSD). Ao defender a aprovação da proposta, o emedebista comparou Moro a Jesus Cristo. “É lamentável o que querem fazer com o Sergio Moro. Comparo ao mesmo que fizeram com o filho de Deus, Jesus Cristo. Tem muita gente que quer colocar o Moro para ser crucificado e os bandidos na liberdade. Mas hoje essa Câmara mostrou que não é assim não”, declarou.

A propositura do título foi feita em junho deste ano, justificada pela atuação de Moro enquanto juiz: “Tenho orgulho grande em meu coração, desde o primeiro momento, em que passei a acompanhar o trabalho do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sergio Moro, enfrentando os maiores e mais fortes poderosos do Brasil. Forças políticas, empresariais, pessoas que vinham ao longo dos anos roubando o nosso País. Indivíduos que vinham pegando o dinheiro brasileiro, tomando posse de forma desonesta, corrupta e irresponsável”, declarou. E, ainda, acrescentou: “Este homem me dignifica, me representa e me deixa realizado de ser brasileiro. Acredito, apoio e espero que ele tenha o respeito que merece”, pontuou.

Ele também destacou que ‘Operação Lava-Jato’ obteve êxito devido a atuação de Sergio Moro, que investigou centenas de políticos, de legendas diferentes, de todos os espectros ideológicos. Além da prisão de vários grandes empresários, donos de grandes empreiteiras do Brasil. “Tem gente do MDB, do meu partido. Gente do PT, PSDB, PSD e de todas as legendas partidárias. Além de grandes empresários. Isso só demonstra a responsabilidade deste homem”, sinalizou. Para Clécio, a honraria é humilde, mas representa o sentimento da maiorias dos brasileiro e cidadãos goianienses. “É um desejo da maioria do povo de nosso País. A aprovação desta Casa de Leis somente comprovam o quanto as pessoas o admiram, o respeitam e têm orgulho de ter um brasileiro como o Moro”, concluiu.

