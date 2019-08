AGR aprova Plano de Racionamento de Água da Saneago na Grande Goiânia

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de serviços Públicos (AGR) aprovou, nesta terça-feira (27), o Plano de Racionamento do Abastecimento de Água de 2019 apresentados pela empresa estatal Saneamento de Goiás (Saneago). As medidas do Plano serão adotadas em Goiânia durante o período de seca que provoca situação de emergência hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. A reunião do Conselho Regulador foi presidida pelo presidente da AGR, Eurípedes Barsanulfo da Fonseca.

A partir de agora a Saneago poderá adotar as medidas previstas no Plano para o enfrentamento da crise hídrica na Capital. Mais afirma que a medida só será implementada se nível cair a 1,5 mil litros por segundo; hoje ele é de 2,8 mil. A empresa promete avisar a população com antecedência sobre as ações. MP critica fiscalização na bacia do rio.

O presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, disse que, apesar do plano ter sido aprovado, a expectativa é que as medidas propostas por ele não precisem ser realizadas.

“Tudo sendo feito para não entrar, não precisar ir para o extremo que é o rodízio, mas está previsto e aprovado. É a hora de cada um fazer a sua parte, porque tudo que podia ser feito anteriormente nesse período pela Saneago e outros órgãos do governo foi feito”, afirma.

Em nota divulgada em seu site, a Saneago destacou que “a planilha de alternância de bairros será amplamente divulgada, com antecedência de 48 horas, demonstrando as regiões a serem atingidas”.

Durante reunião, a subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos institucionais do MP, Laura Bueno, criticou a fiscalização realizada na bacia do Rio Meia Ponte, alegando que ela influencia no abastecimento de água.

Ela explicou que a retirada de água por produtores rurais e indústrias que possuem autorização está sendo realizada de forma indiscriminada e caso veja necessidade pode até acionar a Justiça para suspender as licenças.

“Suspender as outorgas pelo prazo indeterminado, daqueles que podem captar água no rio meia ponte para suas atividades, seja na indústria, seja na agricultura. Se houve uma maior fiscalização, a nossa expectativa é que fiscalizando, corrigindo os erros, a vazão rio aumente”, pontua.

Sobre a questão, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), informou, em nota, que está intensificando a fiscalização na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte.

O comunicado aponta ainda que já orientou produtores rurais que utilizam a água do rio a fazerem o processo de irrigação exclusivamente noturno e utilizarem somente 50% do volume outorgado.