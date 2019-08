Governador anuncia área de 800 mil m2 no Daia durante I Expo Anápolis

Durante a abertura da I Expo Anápolis, realizada nesta quarta-feira (28/8), o governador Ronaldo Caiado anunciou a disponibilidade de uma área de 800 mil metros quadrados para a implantação da Plataforma Logística Multimodal, dentro do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). “Vamos poder repassar essa área para atender aos empresários que estiverem interessados em instalar as indústrias no Daia. Será resguardada toda a área da ferrovia e do Aeroporto de Cargas”, declarou o governador.

A Plataforma Logística Multimodal está há 20 anos apenas no papel, mas, segundo o secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder Morais, o local já possui toda a infraestrutura necessária para atender as empresas. “Nós apresentamos um projeto ao governador para que pudéssemos usar imediatamente a área, já que temos um represamento de empresas querendo se instalar em Anápolis”, explicou o secretário.

A notícia foi bem recebida pelos organizadores da l Expo Anápolis, empresários e demais políticos que se preocupam com o desenvolvimento econômico de Anápolis e de Goiás. “Fico feliz, porque essa é uma demanda que todos têm acompanhado. É uma área interessante e que vai abrigar grandes indústrias”, comentou o prefeito de Anápolis, Roberto Naves.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Álvaro Otávio Dantas Maia, também expressou que a novidade gerou grandes expectativas no setor produtivo. “Algumas empresas querem vir para cá e não tem terreno. O País passa por uma crise, com insegurança jurídica muito grande, e ter uma área já é um fator positivo”, ressaltou.

l Expo Anápolis

A Feira da Indústria e Comércio de Anápolis voltou a ser realizada em 2019, após dez anos da última edição. O evento tem a finalidade de promover negócios, lançar produtos, fomentar a conquista de novos clientes, além da divulgação e do incentivo do potencial econômico de Anápolis e de Goiás. “O objetivo principal é resgatar a autoestima da cidade. Queremos mostrar as potencialidades, o que somos e o que fazemos”, destacou Álvaro Otávio.

Animado com a grandiosidade da Feira, que tem 101 expositores, Ronaldo Caiado chamou de “momento ímpar” para a economia da cidade. “Nós temos que recuperar essa iniciativa de Anápolis na área de empreendimento, temos que sair dessa inércia. Precisamos mostrar a capacidade que Anápolis tem de alojar hoje as melhores estruturas e oferecer a melhor logística que temos no Brasil”, reiterou.

A programação da Feira, que será realizada até o dia 31 de agosto, conta com palestras, rodada de negócios e eventos como o Passaporte da Mulher, Salão de Negócios Imobiliários, Fórum de Oportunidade de Negócios no Segmento de Defesa e Segurança, Desafio Jovem Inovador de Anápolis, Fórum Regional de Turismo, entre outros.

Participaram da solenidade de abertura da Expo Anápolis o prefeito de Anápolis, Roberto Naves; os secretários de Estado Wilder Morais (Indústria, Comércio e Serviços) e Adriano Rocha Lima (Desenvolvimento Econômico e Inovação); os presidentes Rivael Aguiar (Goiás Fomento), Pedro Sales (Codego), Francisco Amaral (Goiás Turismo) e Renê Pompêo de Pina (GoiásGas); o presidente da Câmara de Vereadores de Anápolis, Leandro Ribeiro; o presidente da Acia, Álvaro Otávio Dantas; o coordenador geral da Feira, Anastácio Apóstolos Dagios; os deputados estaduais Amilton Filho, Coronel Adailton e Chico KGL; os presidentes de entidades José Alves Filho (Adial Brasil), Sandro Mabel (Fieg), Ubiratan da Silva Lopes (Facieg) e André Rocha (Sifaeg/Sifaçucar); o reitor da UEG, Ivano Devilla, e o representante da Unievangélica, Augusto César Rocha Ventura; o superintendente da Caixa Econômica, Marciano Matos; e diretor da CNI, Pedro Alves de Oliveira.

Pelo Estado ainda compareceram os comandantes Antônio Marcos Godoy Soares Mioni Rodrigues (Base Aérea de Anápolis Ala 2), coronel Paulo Roberto de Oliveira (3º CRPM), tenente-coronel Monteiro (3º CRBM) e tenete-coronel Ricardo (3º BBM).