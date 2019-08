PIB do Brasil cresce 0,4% e afasta risco de recessão técnica

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (29) dados atualizados sobre o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019 em comparação com o primeiro trimestre afirma o IBGE. Embora mostre fraqueza na economia, o aumento ainda ficou acima das expectativas do mercado.

O PIB no segundo trimestre de 2019 ficou em R$ 1,780 trilhão. O aumento se deve, principalmente, aos ganhos da indústria (0,7%) e dos serviços (0,3%). A agropecuária, porém, caiu 0,4%.

Ainda de acordo com o IBGE, o consumo das famílias cresceu 0,3% e o do governo caiu 1%. O resultado também afastou o risco de recessão técnica, caracterizada pela queda do PIB em dois trimestres seguidos.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do PIB foi de 1%. No acumulado do ano inteiro até aqui, a economia brasileira cresceu 0,7%. A expectativa é de que o PIB feche o ano com alta de 0,8%.