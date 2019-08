Desemprego cai e trabalho informal cresce, segundo IBGE

A taxa de desemprego no país teve pequena queda no trimestre encerrado em julho de 2019, passando de 12,5% da população economicamente ativa entre fevereiro e abril para 11,8%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados hoje. Esse indicador foi de 12,3% em comparação com o mesmo trimestre de 2018, quando, a queda foi de 0,5 ponto percentual. O número total de desempregados foi de 12,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho, o que representa uma queda de 4,6% em relação ao trimestre anterior (fevereiro, março e abril).

Conforme os dados do IBGE, a leve melhora no emprego é decorrente do trabalho informal. Como uma das perguntas da pesquisa costuma questionar aos cidadãos se estão ou não procurando emprego, muitas vezes, quem arruma um bico acaba não procurando emprego naquele período do levantamento. Não à toa, a população subutilizada continua elevada. Somou 28,1 milhões, sem alteração significativa em comparação ao trimestre anterior, mas subiu 2,6% comparado ao mesmo período de 2018. Os dados de desalentados não mostraram variação significativa. Contabilizou 4,8 milhões. As pessoas fora da força de trabalho chegaram a 64,8 milhões, número semelhante a períodos anteriores.

A categoria dos trabalhadores por conta própria também bateu recorde da série histórica (iniciada em 2012), alcançando 24,2 milhões de pessoas no período. Houve alta de 1,4% em relação aos três meses anteriores e de 5,2% frente ao mesmo período do ano passado. A população ocupada atingiu 93,6 milhões de pessoas, maior que o primeiro trimestre e o mesmo período de 2018. O número de empregados sem carteira assinada atingiu 11,7 milhões de pessoas, com crescimento de 3,9% em relação ao trimestre anterior e 5,6% ao mesmo trimestre de 2018. Apesar disso o número de empregados no setor privado com carteira assinada permanece estável, registrando 33,1 milhões de pessoas.