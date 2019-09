Vereador pede municipalização do Morro Serrinha

O vereador Cabo Senna (Patriota) solicitou ao governador Ronaldo Caiado (DEM) a adoção de uma medida legal que possibilite a transferência da gestão da área do Morro da Serrinha do Estado para o Município de Goiânia. O pedido foi feito da tribuna da Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira, 3, sob a justificativa de que a área tem sido degradada com desmatamento e queimadas, além de ocupação irregular. “Pedimos que seja feita a municipalização daquela área verde, bem como a implantação do Parque Municipal Serrinha, a ser administrado pela Prefeitura de Goiânia”.

O vereador reconhece que o momento é delicado para o Estado, com finanças frágeis e inúmeros problemas a serem resolvidos e que a prefeitura tem condição de assumir a responsabilidade do Morro e de implantar um parque sustentável, por meio de parcerias com entidades e empresas, com base na Lei Municipal 10.383/2019, que dispõe sobre o Programa Amigo Verde. O Morro Serrinha, um dos pontos mais altos da capital, conta com mais de 108 mil metros quadrados e 819 metros de altitude. “Infelizmente, está em estado de abandono, com despejo de lixo doméstico, entulhos, incêndios e ocupações irregulares”, afirma o vereador.