Vapt Vutp deixa de atender órgãos ligados a Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia retira serviços públicos municipais dos atendimentos de unidades do Vapt Vupt. A mudança ocorre no contexto de fortalecimento do Atende Fácil.

Esta central de relacionamento presencial com os cidadãos passa por uma expansão e, já na segunda-feira, (2) as unidades do Paço Municipal, no Park Lozandes; Conselho Regional de Contabilidade, no Setor Sul; Cidade Jardim, no bairro homônimo; e Estação Ferroviária, no Centro, estarão disponíveis ao público. Com a mudança, somente o Vapt Vupt Campinas mantém os atendimentos municipais.

Segundo a prefeitura de Goiânia o Atende Fácil significa a aproximação da sociedade de todas as áreas da administração municipal. Também significa a participação efetiva do setor privado nas ações do poder público. Isso facilita a vida dos nossos cidadãos. Afirma o prefeito Iris Rezende (MDB).

Segundo o secretário Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, a parceria com o Vapt Vupt foi muito produtiva e importante ao longo dos anos, mas a rede própria da cidade, além de trazer uma nova experiência, mostrou, também, novas necessidades. “A demanda nas unidades Atende Fácil cresceu muito. Precisamos expandir, mas queremos que isso ocorra dentro desse modelo que se mostrou tão bem sucedido nos últimos anos”.

O secretário também afirma, que o foco, o atendimento de excelência e a pulverização da rede própria é necessária. Ele apontou que, em seu primeiro ano, o Atende Fácil Cidade Jardim registrou tempo médio de espera de 1,5 minuto. Além disso, o início e a conclusão dos atendimentos foram de aproximadamente 6,5 minutos.

Mais de 300 serviços são ofertados pelo Atende Fácil. São eles, por exemplo: demandas relativas às secretarias de Finanças (Sefin), Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh); Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT); além da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma); da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg); e da Vigilância Sanitária.

Outro apontamento do titular da pasta é sobre o índice médio de satisfação: acima de 99%. Por mês, o local atende cerca de 16.180 cidadãos, cerca de 647 pessoas por dia.

A prefeitura implantou o sistema de multiatendimento nos guichês, a fim de reduzir o tempo de espera. O atendimento por senha e mecanismos de avaliação do serviço prestado pelos servidores da prefeitura, também estão disponibilizados em todas as unidades. Em todas as cabines os funcionários estão prontos à atender a qualquer demanda.

Ele ainda destaca que a sua pasta, responsável pela gestão do Atende Fácil, pretende garantia parcerias com a iniciativa privada, a fim de pulverizar os pontos de relacionamento presencial com os contribuintes.

Foram identificadas demandas reprimidas em regiões que não atendidas diretamente e que a secretaria já dialoga com empresários para parcerias. A região noroeste deve ser uma das próximas beneficiadas, uma vez que a prefeitura já avança em duas negociações com centros de compra da Capital.