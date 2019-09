FAB recebe novo avião militar KC-390

No evento, presidente Jair Bolsonaro defendeu investimentos nas áreas de ciência e tecnologia

A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu nesta quarta-feira, 4, oficialmente, sua mais nova aeronave militar, o KC-390, fabricado no país em parceria com a Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer). A cerimônia de entrega do avião ocorreu na Ala 2 da Base Aérea de Anápolis, em Goiás, e contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e de comandantes das Forças Armadas, além de diversas autoridades, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado e parlamentares.

Durante o evento o governador comemorou a chegada desse novo avião na base área. “É o avanço da tecnologia que aponta novos métodos. Anápolis recebe o que existe de mais moderno no mundo”.

O KC-390 foi desenvolvido pela FAB, em parceria com a Embraer Defesa e Segurança. Trata-se do maior avião militar fabricado no Hemisfério Sul. O Governo Federal adquiriu 28 aeronaves desse modelo, e as primeiras unidades ficarão na Ala 2. Caiado destacou que destinar o primeiro exemplar à Base Aérea de Anápolis transfere para o Centro-Oeste brasileiro, equidistante de todas as fronteiras, a responsabilidade de “darmos a maior cobertura daquilo que é fundamental, que é manter o nosso País e a nossa autonomia”.

O governador também agradeceu a forma com que Bolsonaro tem olhado para Goiás. Em oito meses de governo, essa foi a quinta visita oficial do presidente ao Estado. “Esse avião e o governo de vossa excelência transportam hoje a esperança de 200 bilhões de brasileiros”, salientou. Em resposta, Bolsonaro adaptou um ditado popular para reafirmar a boa relação. “Para que tenhamos sucesso na vida, devemos ter amigos ‘gregos e goianos’.”

Após batizar a aeronave, Bolsonaro lembrou que a desorganização do orçamento federal, acumulada nos últimos anos, elevou o nível de dificuldades nesse início de gestão. Mas que, a partir do apoio dos 22 ministros, dará a volta por cima para que o Brasil volte a colher bons frutos. No campo da ciência e tecnologia, se comprometeu em investir “pesado”, a exemplo da entrega do KC-390. “O País que não a tem [tecnologia] está condenado a ser escravo de quem a possui”.

Ao dar as boas-vindas a todas as autoridades presentes, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, classificou o lançamento do avião como “ponto fora da curva na história da Embraer e do Brasil”. Aproveitou a ocasião para anunciar a sanção de um projeto de Lei para aquisição, por meio da prefeitura, de 19 alqueires perto da Base Aérea. “Vamos ofertar não só a construção de novas moradias para militares que vão chegar, como também abrir novas indústrias que possam chegar a nossa cidade em torno desse projeto desenvolvido pelo Ministério da Defesa”.

Detalhes do KC-390

Segundo a FAB, o KC-390 foi projetado para realizar todo tipo de operação de transporte, inclusive lançamento de cargas e paraquedistas. Também é equipado para missões de reabastecimento em voo, evacuação aeromédica, busca e resgate, socorro humanitário e combate a incêndios. Comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez informou que esse modelo de aeronave levará a bandeira brasileira aos cinco continentes, e que será a “espinha dorsal da aviação de transporte da FAB”.

Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, projetou que a aeronave fabricada no Brasil despertará o interesse de outros países. Como exemplo, citou Portugal, que recentemente formalizou a encomenda de seis aviões. “Além de representar incremento na capacidade operacional da Força Aérea, [o KC-390] possui enorme potencial para ampliação e participação brasileira no mercado internacional de defesa, possibilitando inegável contribuição para a economia do País”.

Nessa mesma linha, o presidente da Embraer, Jackson Schneider, informou o fechamento de uma parceria comercial com a Boeing, que ampliará o mercado do KC-390. Também apresentou mais detalhes do novo modelo: “A aeronave é mais veloz, transporta mais carga do que qualquer outra da categoria, e é capaz de transportar até 26 toneladas métricas a uma velocidade de 870km/h. Sua fuselagem acomoda cargas de grandes dimensões com acesso por meio de venda de carga, além de ser preparada para prestar assistência humanitária. Tudo isso faz do KC-390 uma aeronave diferenciada única no segmento do mercado”.