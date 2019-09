CPE, PF E PRF apreendem 500kg de maconha em Jataí

Após o compartilhamento de informações com Delegacia da Polícia Federal (DRE/BH/MG), equipes da CPE de Jatai e PRF interceptaram nesta sexta-feira, 12, na BR 060 entre Jataí e Rio Verde um veículo Ecosport, de cor branca, com placas de Dourados-MS. Durante a revista veicular, constatou-se que havia no porta malas do veículo e em cima do banco traseiro aproximadamente 500 Kg de maconha. Durante vistoria constatou que o veículo se tratava de produto de roubo e possuía placas adulteradas.

O condutor do veículo foi apresentado ao plantão da Polícia Federal de Jataí onde foi autuado por tráfico internacional de drogas e adulteração de sinal veicular. Ele informou que a droga foi adquirida em Ponta Porã-MS e tinha como destino a Cidade de Goiânia e que receberia a quantia de 13 mil reais pela entrega do entorpecente.

Fonte: PMGO / GPT