Secretaria da Economia apresenta ao governador novos projetos

Conhecer de perto a estrutura e os projetos da Secretaria de Estado da Economia, ouvir as demandas e manifestar seu apoio aos servidores. Com essa prerrogativa, o governador Ronaldo Caiado foi recebido nesta quinta-feira (5/9), pela secretária Cristiane Schmidt e por servidores da pasta.

Objetivos já cumpridos a partir das novas normas estabelecidas pelo governador, sempre com foco na recuperação econômica do Estado, e ações direcionadas ao desenvolvimento e à diminuição das diferenças regionais deram o tom do diálogo. “Esse clima de buscar uma alternativa conjunta, com cada um dos setores mostrando o que está fazendo, avançando, me alegra profundamente. Vocês têm o apoio do governador do Estado de Goiás para exercerem, na plenitude, as suas funções”, destacou Caiado.

O governador – que tem ressaltado o empenho de todos da administração estadual em transformar Goiás em referência de ética, eficiência e transparência na gestão pública – enfatizou que toda ação de governo deve ser algo feito em conjunto, compartilhado para alcançar o sucesso. “É possível governar com ética e com transparência. E conseguir resultados substantivos, não deixando tantas desigualdades no Estado de Goiás.”

Cristiane Schmidt afirmou que é imprescindível que o Estado alcance um desenvolvimento sustentável, sem perder de vista seu equilíbrio fiscal. Segundo ela, o projeto de recuperação econômica do Estado deve reunir a tríade planejamento/orçamento, tesouro e receita. “Quando você junta todo mundo, a discussão fica muito mais rica. Quem está planejando tem que planejar olhando o caixa. É uma tendência nacional, você tem que sonhar, mas tem que sonhar dentro da realidade orçamentária”.

Schmidt apresentou ao governador toda a equipe da Secretaria de Economia e fez questão de homenagear alguns servidores que, explicou, “contribuíram muito com o desempenho positivo da Economia”. “Eu quero gente de confiança, que tenha comprometimento e profissionalismo”, agradeceu.

Os principais setores e superintendências que compõem a estrutura da Secretaria da Economia foram apresentados por seus representantes, que destacaram os resultados obtidos nos primeiros oito meses de governo e as metas a serem alcançadas daqui para frente. O governador Ronaldo Caiado pode analisar em primeira mão dados das Superintendências de Tecnologia da Informação, de Controle e Fiscalização, de Informações Fiscais, de Recuperação de Crédito, do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), do Conselho Administrativo Tributário (CAT), do Batalhão da Polícia Militar Fazendária (BPMFAZ), da Subsecretaria do Tesouro e do Instituto Mauro Borges (IMB).

“Isso aqui é um pouquinho do que a gente tem feito. Temos trabalho muito, mas ainda temos muita coisa para fazer. Somos uma equipe. Uma equipe formada por várias subsecretarias e que está unida de fato”, observou Cristiane.

Ao exaltar a iniciativa, Caiado reforçou a importância do diálogo e da interação entre todas as áreas. “Quero dizer que minha vontade é de termos cada vez mais esse processo de entendimento, de fala, de críticas e propostas a serem apresentadas. É impossível governar sem vocês, seria um erro primário”, observou.

Também prestigiaram a iniciativa os secretários de Estado Ernesto Roller (Governo), Fátima Gavioli (Educação) e Valéria Torres (Comunicação), além dos presidentes da Agência Goiana de Regulação, Eurípedes Barsanulfo, e da Goiás Previdência, Gilvan Cândido. Após as apresentações, o governador foi recebido com um café da manhã especial, preparado pelos funcionários da Secretaria da Economia.