Bazar | Lulu Santos estreia sua nova turnê “Pra Sempre”

Lulu Santos faz show em Goiânia, no dia 13, às 22 horas, quando mostra ao público um álbum e um concerto dedicado exclusivamente ao amor. As músicas do “Pra Sempre” serão apresentadas com os grandes hits de sua obra, como os eternos Toda Forma de Amor, Como uma Onda no Mar e Um Certo Alguém. Lulu Santos se apresenta no complexo A Casa Box, na GO-020, Fazenda Vau das Pombas, na capital). Os Ingressos podem ser adquiridos pelo através do http://bit.ly/PraSempreGO e custam entre 70 reais a 140 reais.

Goiânia Fashion Week

A 13ª edição do Goiânia Fashion Week chega na capital nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro. O desfile já é considerado o maior do centro-oeste brasileiro e este ano vem com o tema “Pela arte e Cultura”. Estão confirmadas as presenças da atriz e dançarina Aline Riscado, Adriana Bombom, a ex-panicat Dani Bolinha, Fernanda Lacerda, Helen Ganzarolli e a modelo internacional e apresentadora Fernanda Motta. Além dos desfiles, a Goiânia Fashion Week apresenta um estúdio interativo do novo programa de TV o “GFW”. O programa será transmitido ao vivo pelas redes sociais e terá palestras e debates. O ingresso pode ser retirado na agência GFW com a doação de dois quilos de alimento. O par de ingressos, contudo, para o último dia, custa 35 reais.

Happy Holi festa e muita cor

A festa mais colorida do ano está chegando! A Happy Holi será dia 14 de setembro, no Passeio das Águas Shopping, a partir das 14 horas. O festival de música e cor é conhecido mundialmente por reunir em um único momento pessoas de idades diferentes envolvidos na missão de celebrar muita alegria e felicidade. A lei é não ficar parado.

Buteco do Gustavo Lima

Gustavo Lima se apresenta em Goiânia, no dia 29 de setembro, trazendo um repertório de clássicos do sertanejo romântico, raiz e modão. Durante o evento o cantor, que é o próprio idealizador deste modelo de apresentação, recebe outros convidados. O show será no estacionamento do Serra Dourada.