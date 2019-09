Estado acata pedido de Senna por Parque Serrinha

Durante reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 04, na Superintendência de Unidades de Conservação e Regularização Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, responsável atualmente pela gestão do Morro Serrinha, foi acatada a solicitação do vereador Cabo Senna (PATRIOTA), já aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal, da transferência da gestão do Morro Serrinha para o Município de Goiânia.

Com essa medida, que deverá ser implementada, em breve, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com os empreendedores da região, através da Lei n. Lei nº 10.383, de 05 de agosto de 2019, que “Dispõe sobre o Programa Amigo Verde no Município de Goiânia”, finalmente, vai tirar do papel um sonho de mais de 30 anos dos moradores da região, que é a revitalização do morro com o seu uso sustentável, por meio da implantação do Parque Serrinha, cujo projeto arquitetônico já foi elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

A reunião Contou com a presença da Superintendente, Janaína Rocha; do Gerente de Regularização Fundiária e Gestão Sócio Ambiental de Unidades de Conservação, Luciano de Moura e o Gerente de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, Caio Neves Souza, que manifestaram apoio total à reivindicação do Vereador.

“A reunião foi muito positiva, e acredito que em breve o morro será municipalizado, mas aproveitamos a presença dos moradores e dos representantes que querem adotar o Serrinha para pedir agilidade na transferência da gestão. Precisamos parar o mais rápido possível a degradação da área”, explicou Cabo Senna.