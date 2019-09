Saúde de Aparecida oferece amplo atendimento nutricional à população

“Mudei hábitos alimentares, passei a me exercitar rotineiramente, perdi peso e ganhei disposição, saúde e alegria de viver”. O depoimento é do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que enxergou a necessidade de uma alimentação mais saudável para ter mais vigor para o trabalho e com a família e os amigos. “Dou o exemplo para meus filhos de que é preciso se alimentar adequadamente para estudar, brincar e viver bem”, lembra.

Esta mudança de hábito pode feita por qualquer pessoa em Aparecida. A Secretaria de Saúde oferece atendimento nutricional em consultas ambulatoriais, consultorias técnicas na rede, suportes a tratamentos e realização de programas e atividades educativas em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Pronto Atendimento (UPAs), na Maternidade Marlene Teixeira, no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), na Farmácia de Alto Custo e na Vigilância Sanitária.

A nutricionista Bruna Aniele, coordenadora do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, diz que na unidade, esses profissionais vão além dos atendimentos individuais (como consultas ambulatoriais e visitas domiciliares) e atuam com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente relacionadas à alimentação, por meio de atividades coletivas com grupos de diabéticos, hipertensos, obesos, crianças e gestantes, dentre outros.

Ela informa que pessoas que residem numa área de abrangência de equipes do NASF terão orientações do nutricionista do Núcleo e serão encaixadas em algum grupo ou atividade na UBS mais próxima, onde poderão ter acesso também a consulta individual e a todas as informações a respeito. Já os moradores de locais sem essa cobertura é necessário, de um telefone fixo, marcar consulta com um clínico geral através do teleagendamento de consultas (ligação gratuita – 0800 646 1590) e, após a avaliação, poderão ser encaminhados para atendimento com nutricionista.”