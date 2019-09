Bolsonaro passa por cirurgia para retirada de hérnia

O presidente Jair Bolsonaro passou pela quarta cirurgia, neste domingo (8). Cerca de cinco horas de duração. Dessa vez, foi para a retirada de uma hérnia incisional. O presidente chegou ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, capital, às 7h, ele estava acompanhado da esposa, a primeira dama Michele, e pelo filho, Carlos – vereador do Rio de Janeiro (PSC).

Amilton Mourão (vice-presidente) assume a presidência do País, enquanto o presidente se recupera.

(Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, em vídeo gravado no hospital. “Pessoal, só segunda-feira que eu estou de folga. Amanhã eu volto para o batente”, disse o presidente no vídeo, em que aparece na cama de seu quarto no hospital, com café da manhã servido.

Durante uma entrevista coletiva com os médicos que realizaram a cirurgia, outras três operações foram realizadas no presidente desde o atentado à faca, durante campanha eleitoral. As duas últimas cirurgias foram realizadas pelo mesmo médico de hoje, Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo.