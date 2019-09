CVV faz caminhada de prevenção ao suicídio em Goiânia

Nesta terça-feira (10), acontece a Caminhada da Valorização da Vida em Goiânia. A iniciativa é do Centro de Valorização da Vida (CVV) e tem a intenção de chamar a atenção da população para a prevenção ao suicídio e destacar o serviço de apoio emocional gratuito através de telefone, chat, Skype, e-mail e pessoalmente. A concentração será às 9h na Praça Cívica e o itinerário da caminhada terá partida da praça, passará pela Avenida Araguaia, depois pela Avenida Anhanguera e terminará no Teatro Goiânia.

O CVV oferece o serviço de ajuda voluntária através do número 188 com voluntários para ouvir pessoas que sofrem com desesperança, depressão e desespero. A ligação é gratuita para quem precisa de ajuda e toda conversa é sigilosa. “A pessoa que precisa de ajuda, precisa saber que pode procurar alguém”, declara José Fernando Tolentino, voluntário do CVV e um dos organizadores da ação Setembro Amarelo.

O voluntário José Fernando afirma que uma das dicas do CVV é deixar a pessoa falar quando ela recorrer ajuda. “Enquanto a pessoa está falando, ela está aliviando aquela pressão que está dentro dela, que é como se fosse uma panela de pressão que está a ponto de explodir. A pressão vai sendo aliviada cada vez mais quando a pessoa expõe o que sente. O importante é saber ouvir para poder ajudar”, complementa José.

Falar sobre suicídio sem preconceitos e oferecer ajuda voluntária ou profissional garante a prevenção de novos casos e pode reduzir as taxas de suicídio em Goiás e no Brasil. Hoje 32 brasileiros tiram a própria vida, por dia.

Sobre o CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os cerca de 3 milhões de atendimentos anuais são realizados por 3.000 voluntários em mais de 110 postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de ligação), ou pelo www.cvv.org.br via chat, e-mail ou carta. A entidade realiza também ações presenciais, como palestras, Curso de Escutatória e grupos de apoio a sobreviventes do suicídio – GASS (https://www.cvv.org.br/cvv-comunidade/).