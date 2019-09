Campanha de vacinação contra sarampo e pólio, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza um Plano de Contingência contra o Sarampo para crianças de 6 meses a menores de 1 ano, a vacinação é preventiva e deve alcançar 1,4 milhão de crianças, que não receberam a dose extra, chamada de dose zero, além das previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 e 15 meses. O objetivo da campanha é melhorar as coberturas vacinais, identificar novos casos e assim prevenir contra um possível surto na capital.

Em Goiânia, entre as faixas etárias com menores coberturas estão as crianças de um a cinco anos com 85% de cobertura vacinal e adolescentes e adultos de 15 a 29 anos com 36% de cobertura. É importante ressaltar que, são consideradas vacinadas e protegidas as pessoas de 1 a 29 anos que tiverem registradas no cartão duas doses de vacina tríplice/ou tetra viral e pessoas de 30 a 49 anos uma dose de tríplice viral.

Nesta quarta-feira (4), A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) atualizou o boletim epidemiológico de sarampo no Estado. Ao todo já foram notificados 64 casos suspeitos da doença. Destes, 34 foram descartados e 27 seguem em investigação. Três casos foram confirmados, sendo um em Alto Paraíso e dois em Goiânia. Com a volta da circulação do vírus do sarampo no País, a SES executa o plano de contingência da doença no território goiano.

O Ministério da Saúde deixou em alerta a possibilidade de um desabastecimento em todo país. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás distribuiu em Goiânia 2 mil doses.

Em razão do surto atual de sarampo, já haviam sido adquiridas 10 milhões de doses adicionais. O governo anunciou mais 18,7 milhões de doses, totalizando 28,7 milhões complementares ao estoque de rotina. O volume será empregado este ano e também em 2020.

Por conta do desabastecimento é viável ligar na unidade de saúde para confirmar o número de doses disponíveis.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE VACINAS DE GOIÂNIA:

Distrito Sanitário da Região Campinas / Centro

Horá rio de Funcionamento: das 8h à s 17h

Endereço: Rua 67-A Nº 221-A – Setor Norte Ferroviário

Telefones: 3524-8717 e 3524-8721

Cais Campinas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a domingo)

Endereço: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcioná rios (Praça de Esportes)

Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

Cais Deputado João Natal

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 – Setor Vila Nova (próximo ao posto Juliana)

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

Centro de Saúde Setor Criméia Leste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 13 h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Senador Antônio Martins Borges esquina c/ Rua Virgílio Xavier de Barros Qd. 28 Lt. 09 S/N- Criméia Leste

Telefones: 3524-1810 e 3524-1811

Centro de Saúde Esplanada do Anicuns

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Alameda do Progresso esquina com Rua Tirol S/N Qd.02, Setor Esplanada dos

Anicuns Telefones: 3524-1960 e 3524-1961

Centro de Saúde “Marinho Lemos” – Negrão de Lima

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 13h às 17h30min (segunda a sexta)

Endereço: Av. Armando de Godoy Qd.29 Lts. 06 e 07 – Setor Negrã o de Lima

Telefones: 3524-1815 e 3524-1816

Centro de Saúde Norte Ferroviário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua 05-A Qd.A-01 Lt.14 – Setor Norte Ferroviário

Telefones: 3524-1921 e 3524-1922

Centro de Saúde Vila Canaã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 08h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N – Vila Canaã

Telefones: 3524-1645 e 3558-2826

Centro de Saúde Vila Moraes

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua 09-A Qd.12 Lt. 11 – Vila Moraes

Telefones: 3524-1800 e 3524-1803

Centro de Saúde da Fama

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua 10 Nº 76 – Setor Marechal Rondon

Telefones: 3524-2409 e 3524-2425

CSF – Criméia Oeste

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Avenida Goiá s Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor

Criméia OesteTelefones: 3524-2471

CSF – Setor Leste Universitário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua 218 Qd. A – 02 Lote 10, Setor Leste Universitário

Telefone: 3565-4824

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário)

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Praça Abel Coimbra (ao lado do CSU, na antiga praça da Feira da Cidade Jardim) –Setor Cidade Jardim

Telefones: 3524-1955

Distrito Sanitário da Região Leste

Horário de Funcionamento: das 08h à s 17h ( segunda a sexta-feira)

Endereço: Rua Cristó vã o Colombo Qd. 136 Lt.08 S/Nº – Jd. Novo Mundo

Telefones: 3524-1830 e 3524-1893

Cais Parque Amendoeiras

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N – Setor Parque das Amendoeiras

Telefones: 3524-1835 e 3524- 1837

Cais Jardim Novo Mundo

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. New York Qd. 137 S/Nº – Jardim Novo Mundo

Telefones: 3524-1890 e 3524-1891

Cais Chácara do Governador

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Df-02 Lt 14 esquina com Rua Df-18 – Chá cara do Governador

Telefones: 3524-3107 e 3524-3108

Centro de Saúde “Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza” Vila Água Branca

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua 01 Qd.E Lt.08 – Setor AƵgua Branca

Telefones: 3524-1600

CSF Aruanã III

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua Urucara Qd. 03 Lt. 11, Conjunto Aruanã III

Telefones: 3524-1630 e 3284-2401

CSF – Parque Atheneu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Avenida Parque Atheneu, Lt(s) 16 e 18 unid. 201, Parque Atheneu

Telefones: 3524-1605

CSF – Santo Hilário

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 08h30min à s 16h30min(quarta e quinta-feira)

Endereço: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro Qd. 14 Lt. 09, Bairro Santo Hilário

Telefone: 3524-1874

CSF – Jardim Dom Fernando II

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua 218 esquina com Rua 217, Qd.30 – Jardim Dom Fernando II

Telefone: 3524-1879

CSF – Ville de France

Horário de funcionamento 13h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua Pires Figueiredo Qd.4 Lt. 03 APM 06 Res. Ville de France.

CSF- Recanto de Minas Gerais

Horário de funcionamento 8h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Anconas qd. 4 lt 12 Jd. Abapuru

Distrito Sanitário da Região Noroeste

Horário de Funcionamento: das 08h à s 17h (segunda a sexta-feira)

Endereço: Av. do Povo Qd.181 – Vila Mutirão

Telefones: 3593-2819 e 3593-2851

Cais Finsocial

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h (segunda a sexta)

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 – Setor Finsocial

Telefones: 3524-3531/3533

Cais Setor Cândida de Morais

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h (segunda a sexta)

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº – Setor Cândida de Morais

Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

CSF Vila Mutirão

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min(segunda a sexta)

Endereço: Avenida do Povo Qd. D, Vila Mutirão

Telefones: 3524-2575 e 3524-2576

CSF – Jardim Primavera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça e quinta)

Endereço: Rua CP – 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera

Telefones: 3593-4547 e 3593-4573

CSF – Estrela D´alva

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (segunda a sexta)

Endereço: Rua 16 de maio Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

Telefone: 3524-3502

CSF – Setor Recanto do Bosque

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Tropical Qd.28 Lt.115, Setor Recanto do Bosque

Telefone: 3524- 3503

CSF – Residencial Brisas da Mata

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (Somente nas Terças)

Endereço: Rua BM -10 Qd. 21 Lt. 62 Residencial Brisas da Mata

Telefone: 3524-3506

CSF- Boa Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda, terça e quarta-feira)

Endereço: Av. dos Ipês Qd. 38 Lt. 09, Boa Vista

Telefones: 3593-2518

CSF Jardim Curitiba

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua J-C esquina com Avenida do Povo AƵrea Verde – Jd.Curitiba I – 1ª Etapa

Telefones: 3524-2560 e 3524-2561

CSF SÃO CARLOS

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8 á s 16h30min (Somente nas Terças)

Endereço: Rua SC 25 Qd. 28 Lt 08 St. Sã o Carlos.

Telefones: 35957849.

Distrito Sanitário da Região Sudoeste

Horário de Funcionamento: das 08h à s 17h (segunda a sexta-feira)

Endereço: Av. IƵtalia Qd. 122 Lt. 02 – Jardim Europa

Telefones: 3524-1636 e 3524-1683

Ciams Novo Horizonte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 7h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Eng. José Martins Filho S/N – Novo Horizonte

Telefones: 3524-8276

Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço : Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº – Vila Boa

Telefones: 3524-1680 e 3290-6092

Centro de Saúde Vila Mauá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. das Bandeiras Qd. 35 Lts. 11 e 12 – Vila Mauá

Telefones: 3524-1640 e 3524-1641

Centro de Saúde “José do Egídio Martins” – Vila União

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua U-47 S/Nº – Vila União

Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

Centro de Saúde Pq. Anhanguera

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Travessa Machado de Assis, Qd. 2-A, Lts. 1 a 8 – Bairro Parque Anhanguera

Telefone: 3524-1670/1671

CSF – Andréia Cristina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

Telefones: 3288-3019

CSF – Garavelo B

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça e quinta-feira)

Endereço: Avenida Central Qd. 56 Lt. 16, Setor Garavelo B

Telefone: 3588-7115

CSF – Condomínio das Esmeraldas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 – Condomı́nios das Esmeraldas I

Telefones: 3578-3651

CSF – Madre Germana

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça e quinta)

Endereço: Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana Ii

Telefones: 3578-6262

CSF – Parque Santa Rita

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12:00h (segunda a quinta)

Endereço: Avenida Americano do Brasil s/nº Qd. 04 Lt.06, Parque Santa Rita

Telefones: 3256-6273 e 3256-6233

CSF – Real Conquista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Rua RC-10 Qd. 22 Lts. 36/37, Residencial Real Conquista (Sede provisória)

Telefone: 3524- 1601

CSF – Jardim Caravelas

Horário de Funcionamento da sala de vacina: (2ª, 4ª e 6ª feiras; período matutino, e 3ª e 5ª feiras;período integral)

Endereço: Rua 12, s/n Quadra 16, Lote 02 – Jardim Caravelas – Goiânia – GO

Telefone: (62) 3588-5988

Cais Jardim Guanabara III

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Gb-14 esquina com Gb-37 Qd. 61 Lt. 17 – J. Guanabara III

Telefones: 3524-5050 e 3524-5051

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 – Jd. Balneário Meia Ponte

Telefones: 3524-1908 e 3524-1909

Centro de Saúde “Benedito Dos Santos Vieira” Setor Perim

sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. Perim Qd.12 Lt.14 – Setor Perim

Telefones: 3524-3200 e 3524-3201

CSF- Cachoeira Dourada

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua Cachoeira Dourada Qd. 86 Lt. 08 – Jd. Guanabara I

Telefone: 3524-1889

CSF- Conjunto Itatiaia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça e quinta)

Endereço: Rua R-12 Qd. 11 s/nº , Conj. Itatiaia I

Telefone: 3524-1820/1821

CSF- Setor São Judas Tadeu

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Avenida Brası́lia Qd. 30 s/nº esq. c/ Rua Santana Praça S. Luis, Jd. Sã o Judas Tadeu

Telefone: 3524-1845/1846

CIAMS URIAS MAGALHÃES

Horário de funcionamento da sala de vacina: 8h à s 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Guajajaras c/ Rua Carijó S/N Setor Urias Magalhães.

CSF – Jardim Guanabara I

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 9h às 14h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Porto Alegre Qd. 31 Lt. 13, Jardim Guanabara

Telefone: 3524-1885

Distrito Sanitário da Região Oeste

Horário de Funcionamento: das 08h à s 17h ( segunda a sexta-feira)

Endereço: Av. Padre Monte Qd. 27 Lts 12/13 – Bairro Goiás

Telefones: 3524-1695 e 3296-6116

Cais Bairro Goiá

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita – Bairro Goiá s

Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

Centro de Saúde Pq. Ind. João Braz

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a sexta)

Endereço: Rua Rodrigues Alves esquina com Rua Olimpia Qd. 52 Lts. 14 e 15 – Pq.Indl. João Braz CEP:74483-510

Telefones: 3573-6056

CSF – Buena Vista

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda e quinta-feira)

Endereço: Rua Joã o Amoreles Quadra Apm II Lote Zero, Residencial Buena Vista I

Telefones: 3577-44577

CSF – Vila Regina

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta-feira)

Endereço: Rua Sã o Miguel esq.c/ Avenida Inhumas Qd.28 Lts. 01/02 e 03, Vila Regina

Telefones: 3524-1968

CSF – Residencial Goiânia Viva

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça e quarta-feira)

Endereço: Rua GV 17 – A Qd. 46, Casa da Chá cara Taquaral, Reserva Ecoló gica do Residencial

Goiânia Viva

Telefone: 3573 – 4403

CSF – Parque Eldorado Oeste

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (segunda a sexta)

Endereço: Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste

Telefone: 3299-2995

CSF – Parque dos Buritis

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 16h30min (terça-feira)

Endereço: Avenida Elizabeth Marques c/ Rua Rosimira s/n, Parque dos Buritis

Telefones: 3524-2600 e 3298-5888

CSF – Parque Vera Cruz II

Horá rio de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 12H (segunda a sexta)

Endereço: Av. Leopoldo De Bulhõ es Qd. 100 S/Nº, Conjunto Vera Cruz II

Telefones: 3524-2410/2411

CSF- São Francisco

Horário de funcionamento: 2ª feira (perı́odo vespertino) e de 3ª a 6ª feira (perı́odo integral)

Av. das Palmeiras esq. c/ rua Bueno Aires qd. 89 lt. 10 Sã o Francisco.

Telefone: 3597 3196

Distrito Sanitário da Região Sul

Horário de Funcionamento: das 08h à s 17h (segunda a sexta-feira)

Endereço: Praça C- 221 esquina com Rua C-224 S/Nº – Jardim América

Telefones: 3524-1610 e 3524-1632

CENTRO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 18h (segunda a domingo)

Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Qd. 216-A Lt. 05 – Setor Pedro Ludovico

Telefones: 3524-1676/1615

Centro Saúde Parque Amazônia

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 08h às 17h ( segunda a sexta)

Endereço: Praça José Rodrigues de Morais Neto S/N – Parque Amazô nia.

Telefones: 3524-1708 e 3524-2570

Centro Saúde Vila Redenção

Horário de Funcionamento da sala de vacina08 as 17h (segunda a sexta)

Endereço: Alameda Emı́lio Póvoa, n. 151 – Vila Redenção

Telefones: 3524-3100/3101