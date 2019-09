Vereador pede revitalização e recuperação do Parque da Lagoa

O vereador Clécio Alves (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, solicitou a revitalização e recuperação do Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Braz, região Oeste da capital.

Ele esteve com o diretor de Parques da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), João Rodrigues, que garantiu que todo parque será totalmente transformado. “Por determinação do prefeito Iris Rezende, do nosso presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, e atendendo a solicitação do vereador Clécio, vamos fazer um serviço no Parque da Lagoa de primeira qualidade”, argumentou João.

Rodrigues informou que a nascente da lagoa será recuperada, que serão construídos dois campos de futebol de areia e um deck de madeira para valorização do parque e lazer da comunidade local. “Queremos que os moradores possam contemplar a beleza desta lagoa. Nossas máquinas só irão sair daqui após a conclusão deste importante trabalho”, confirmou.

Segundo Clécio, o parque contará também com a reforma de todo calçamento que está danificado. “Em poucos dias nosso parque será entregue e reinaugurado. É uma alegria para mim como vereador e também morador desta região, como parceiro, aliado e discípulo do prefeito Iris Rezende por mais este benefício a este cartão postal de nossa região”, concluiu.